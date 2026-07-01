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Polémica por la reivindicación del nombre del lehendakari Aguirre

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VITORIA, 17/06/2026.- El portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, en el estrado durante un pleno del Parlamento Vasco monográfico, promovido por EH Bildu, para debatir sobre políticas que garanticen la seguridad vital en un contexto internacional de guerras y de grandes transformaciones mundiales, que requieren afrontar medidas para combatir el encarecimiento de la vida, mejorar los servicios públicos y responder a las "emergencias de cuidados y vivienda". EFE / L. Rico
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El legado del lehendakari José Antonio Aguirre se ha sumado a la disputa política entre el PNV y EH Bildu. El presidente del EBB, Aitor Esteban, acusa a los de Arnaldo Otegi de tirar de referentes jeltzales “por no tener ninguno propio”. Todo ello, después de que Pello Otxandiano propusiera usar el nombre de Aguirre para el aeropuerto de Loiu.

Imanol Pradales Aeropuerto de Bilbao Gobierno Vasco Política

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El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha recordado que hubo una generación, hace 90 años, "que levantó un 'cinturón de hierro' para defender Bilbao, Bizkaia y Euskal Herria". Por ello, ha emplazado a levantar, "no un cinturón de hierro", sino "un muro de esperanza, de corazones, un muro democrático y popular para hacer frente a esa amenaza".

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