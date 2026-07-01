Polémica por la reivindicación del nombre del lehendakari Aguirre
El legado del lehendakari José Antonio Aguirre se ha sumado a la disputa política entre el PNV y EH Bildu. El presidente del EBB, Aitor Esteban, acusa a los de Arnaldo Otegi de tirar de referentes jeltzales “por no tener ninguno propio”. Todo ello, después de que Pello Otxandiano propusiera usar el nombre de Aguirre para el aeropuerto de Loiu.
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