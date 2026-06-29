La secretaria de Zapatero rehúsa declarar en la comisión de investigación del Senado

La secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar, se ha acogido este lunes a su derecho a guardar silencio durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la SEPI. Alcázar ha recordado al inicio de la sesión que está investigada en una causa judicial relacionada con el objeto de la comisión.

Por consejo de su defensa, ha explicado que no respondería a las preguntas para preservar sus derechos fundamentales. También ha pedido que su decisión no se interpretara como un desaire hacia la Cámara.

Tras esa breve intervención inicial, Alcázar no ha vuelto a tomar la palabra. Ha permanecido en silencio durante las cerca de dos horas que ha durado la sesión. No ha respondido a ninguna de las preguntas formuladas por los grupos parlamentarios.

La posición del PP

La senadora del PP Rocío Dívar ha abierto el turno de preguntas. Le ha preguntado, entre otras cuestiones, si se sentía traicionada por Zapatero y por la gestión de la agenda y las facturas del expresidente. También se ha interesado por la aparición de joyas en la caja fuerte de la oficina de Rodríguez Zapatero. Además, ha planteado preguntas sobre los contactos del expresidente con empresarios y dirigentes políticos sudamericanos. Todas han quedado sin respuesta.

Dívar ha anunciado al finalizar su intervención que el PP pedirá otra comparecencia de Alcázar. Ha argumentado que esa es la práctica habitual cuando un compareciente decide no responder. En su intervención final, ha sostenido además que la secretaria mantiene una "obediencia debida" y una "lealtad máxima" hacia Zapatero. También le ha aconsejado que priorice su propia defensa judicial.

El PSOE y la presunción de inocencia

La senadora del PSOE Amparo Marco ha centrado sus preguntas en la relación de Alcázar con la SEPI. Su objetivo ha sido defender que nunca debió ser citada en una comisión sobre la gestión de la sociedad estatal.

En el turno de conclusiones, Marco ha criticado que no se hubiera respetado la presunción de inocencia de la compareciente y se ha preguntado cómo se reparará el daño causado a su imagen.

Vox y UPN

La senadora de Vox Paloma Gómez ha centrado parte de su intervención en mensajes privados atribuidos a Zapatero, filtrados a partir de un informe policial. También ha preguntado por la relación del expresidente con el PSOE y por el préstamo concedido a la aerolínea Plus Ultra. Alcázar tampoco ha respondido a esas cuestiones.

Por parte de UPN, María Caballero ha preguntado por los trabajos de consultoría realizados por Zapatero. Durante su intervención ha sido advertida por la presidenta de la comisión, para que calificara como presuntos algunos de los hechos a los que hacía referencia. Caballero ha recomendado además a Alcázar que colabore con la Justicia.