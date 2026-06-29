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Zapateroren idazkariak uko egin dio Senatuko ikerketa batzordean deklaratzeari

Gertrudis Alcazarrek isilik egoteko eskubidea baliatu du astelehen honetan, eta PPren, Voxen eta UPNren galderei erantzutea saihestu du.

MADRID, 29/06/2026.- La secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar, al inicio de su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) este lunes. EFE/ Sergio Pérez
Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako presidente ohiaren idazkaria, Gertrudis Alcazar. Argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

José Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohiaren idazkari Gertrudis Alcazarrek isilik egoteko eskubidea baliatu du astelehen honetan, SEPI Espainiako Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietatearen kudeaketa ikertzen ari den Senatuko batzordean egin duen agerraldian.

Saioaren hasieran azaldu du ikerketa judizial batean auzipetuta dagoela, eta auzi horrek lotura duela batzordean aztertzen ari diren gaiekin. Defentsaren aholkuari jarraituz, oinarrizko eskubideak babesteko ez diela galderei erantzungo esan du. Erabaki hori Senatuarekiko mespretxutzat ez hartzeko ere eskatu du.

Hasierako adierazpen horren ondoren, Alcazarrek ez du berriro hitzik egin. Ia bi ordu iraun duen saio osoan isilik egon da, eta talde parlamentarioek egindako galderei ez die erantzun.

PPren jarrera

PPko senatari Rocio Divarrek hasi du galdera sorta. Zapaterorekiko harremanaz, presidente ohiaren agenda eta fakturen kudeaketaz eta haren bulegoko kutxa gotorrean agertutako bitxiez galdetu dio, besteak beste. Halaber, Zapaterok Hego Amerikako enpresari eta agintari politikoekin izandako harremanei buruzko galderak egin dizkio. Guztiak erantzunik gabe geratu dira.

Saioaren amaieran, Divarrek iragarri du PPk Alcazarren beste agerraldi bat eskatuko duela. Azaldu duenez, hori da ohiko jardunbidea agerraldia egiten duenak galderei erantzuteari uko egiten dionean. Azken hitzaldian, gainera, Alcazarrek Zapaterorekiko "obedientzia" eta "leialtasun handia" dituela adierazi du, eta bere defentsa judiziala lehenesteko gomendatu dio.

PSOE eta errugabetasun-presuntzioa

PSOEko senatari Amparo Marcok Alcazarrek SEPIrekin izan duen harremana izan du hizpide. Haren esanetan, ez zuten inoiz deitu behar estatuko sozietatearen kudeaketa ikertzeko batzorde batera, ez zuelako SEPIrekin harremanik izan.

Ondorioen txandan, Marcok salatu du ez dela errespetatu agerraldia egin duenaren errugabetasun-presuntzioa, eta galdetu du nola konponduko den haren irudiari egindako kaltea.

Vox eta UPN

Voxeko senatari Paloma Gomezek, berriz, Zapaterori egotzitako mezu pribatu batzuez galdetu dio. Poliziaren txosten batetik filtratutako mezuak dira. Horrez gain, presidente ohiak PSOErekin duen harremanaz eta Plus Ultra airelineari emandako maileguaz ere galdetu dio. Alcazarrek ez die galdera horiei ere erantzun.

UPNren izenean, Maria Caballerok Zapaterok egindako aholkularitza lanei buruz galdetu du. Batzordeko presidenteak ohartarazi egin dio, aipatutako zenbait gertakari ustezko gisa aurkezteko eskatu baitio. Caballerok, gainera, Justiziarekin lankidetzan aritzeko gomendatu dio Alcazarri.

Ustezko ustelkeria politikoa Psoe Politika

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