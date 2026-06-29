VENEZUELAKO LURRIKARA

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Venezuelako lurrikarak utzitako txikizioa, airetik ikusita

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

774 eraikin daude kaltetuta edo kolapsatuta, eta, horrek 12.721 familiari eragin die. Tokian nazioarteko 2.624 erreskatatzaile ari dira lanean, harrapatutakoak bilatu eta ateratzeko.

Venezuela Lurrikarak Hondamendi naturalen biktimak Munduko albisteak

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