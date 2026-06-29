Venezuelako lurrikarak utzitako txikizioa, airetik ikusita
774 eraikin daude kaltetuta edo kolapsatuta, eta, horrek 12.721 familiari eragin die. Tokian nazioarteko 2.624 erreskatatzaile ari dira lanean, harrapatutakoak bilatu eta ateratzeko.
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Dagoeneko 1.450 pertsona hil dira Venezuelan, lurrikaren ondorioz
Halaber, 3.150 pertsona zauritu dira, 774 eraikin daude kaltetuta edo kolapsatuta, eta, horrek, 12.721 familiari eragin die. Tokian nazioarteko 2.624 erreskatatzaile ari dira lanean, bizirik izan daitezkeen pertsonak bilatzeko.
Ordu erabakigarriak Venezuelan: bizirik egon daitezkeen pertsonen bilaketa areagotu dute
Mundu osoko salbamendu- eta erreskate-taldeek lanean jarraitzen dute, atsedenik gabe, hondakinen artean harrapatuta geratu diren pertsonen bila.
Hilik topatu dute Jon Sustacha, Venezuelan bilatzen ari ziren ingeniari bilbotarra
Bilaketa-lanetan ari zirela aurkitu dute haren gorpua, igande arratsaldean, La Guaira estatuan kolapsatutako eraikin bateko hondakinen artean. Bere familiak herritarren laguntza eskatu du zenbait egunez, hura aurkitzen saiatzeko.
11 pertsona hil dira Frantziako ekialdean izan den hegazkin istripu batean
Hamaika pertsona hil dira gaur Tomblainen, Frantziako ipar-ekialdean dagoen Nancy hiriaren inguruan, hegazkin batek istripua izanda. Meurthe eta Mosela departamenduko prefeturak zabaldu duenez, hegazkinak paraxutistak zeramatzan, eta bertan zihoazen guztiak hil dira. Pilotua, bost instruktore eta tandemean paraxutean jauzi egiteko asmoa zuten bost pertsona dira hildakoak.
Europar Batasunak 5 milioi euro bidali ditu Venezuelara
Hainbat estatu kidek erreskate taldeak, suhiltzaileak eta medikuak bidali dituzte, eta Copernicus satelite sistema larrialdietako taldeei laguntzeko eskaini dute.
Itxaropena Venezuelan: haurtxo bat erreskatatu dute hondakinen artetik
Erreskate taldeek haurtxo bat eta horren ama bizirik atera dituzte Venezuelan lurrikarek utzitako hondakinen artetik. Azken datuen arabera, 1.000 hildako baino gehiago zenbatu dituzte dagoeneko. NBEren esanetan, 50.000 pertsona daude desagertuta, eta bi euskal herritar daude horien artean.
AEBk berriro bonbardatu du Iran, eta tentsioak gora egin du Ekialde Hurbilean
Ekainaren 17an Elkar Ulertzeko Memoranduma sinatu ostean izan diren erasoek negoziazioak oztopatu dituzte berriro. Horren aurrean, Trumpek ekintza militarrak areagotzeko eta "hasitako lana amaitzeko" mehatxua egin du.
4,8 graduko lurrikara batek Venezuelako kostaldea astindu du
Itsasoan izan du epizentroa, Caracastik gertu, eta Aragua estatuan sentitu dute gehien, baina dardarak ez du kalte materialik eragin.
Venezuelan desagertutako euskal jatorriko bi herritarren senideek ez dute itxaropena galdu
Roxana Mendes Venezuelan desagertutako Jon Sustacha euskal ingeniariaren emazteak ordu kritiko hauetan desesperazioa sentitzen ari diren esan du. Egoera biziki zaila izan arren, senideek ez dute desagertutako pertsonak bizirik topatzeko esperantza galtzen. Jon Sustacha bilbotarra eta Maria del Coro donostiarra dira desagertuta dauden bi euskal herritarrak.