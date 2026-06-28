Pertsona bat hil da eta lau zauritu dira Iruñean, zabor-kamioi batek harrapatuta
Gidariak ibilgailuaren kontrola galdu du Navarreria kalean, eta harrapaketa masiboa gertatu da. Zaurituak ospitalera eraman dituzte: bi oso larri zeuden, eta beste biek zauri arinak zituzten.
Pertsona bat hil da eta lau zauritu dira igande honetan, zabor-kamioi batek harrapatuta, Iruñeko Navarreria kalean. Zaurituak ospitalera eraman dituzte: bi oso larri zeuden, eta beste biek, berriz, zauri arinak zituzten.
Istripua 15:30 aldera gertatu da, beira batzen duen kamioi bat maldan behera kontrolik gabe joan denean. Dirudienez, ibilgailuak matxura izan du balazta-sisteman, eta, ondorioz, gidariak ibilgailuaren kontrola galdu du, eta ezin izan du harrapaketa saihestu.
Istripuaren lekukoek azaldu dutenez, ibilgailuak hainbat pertsona jo ditu eraikin bateko hormaren kontra talka eginez, Los Burgos taberna ondoan.
Udaltzainek eta foruzainek kalea itxi dute, anbulantziei eta larrialdi zerbitzuei bidea errazteko. Izan ere, jendetza zegoen Iruñeko alde zaharrean, egunean zehar antolatuta zeuden ekitaldiak direla eta.
Maria Chivite, "lur jota"
Maria Chivite Nafarroako presidentea "atsekabetuta" dagoela aipatu du, Nafarroako hiriburuan gertatutako istripu tragikoarekin.
"Nire doluminak hildakoaren familari eta lagunei, eta animoak zaurituei, lehenbailehen sendatzea espero dut", adierazi du Chivitek X sare sozialean.
Horrekin batera, Joseba Asiron alkatearekin harremanetan dagoela ziurtatu du presidenteak, "beharrezkoa den guztian laguntzeko" asmoz.
Zure interesekoa izan daiteke
High: garai zailetan ere homosexualen babesgune eta harremantzeko toki segurua
Espainiako Estatuan sexu harremanak izateko gela iluna zuen lehen lokala izan zen, eta 50 urte inguru egon zen irekita. Filmak forma hartzen duen bitartean, film labur bat egin dute, Kimuak-en Euskadiko film labur onenen artean aukeratua.
Sexu askatasuna eta harrotasuna aldarrikatuz ospatu du LGTBIQ+ mugimenduak ekainaren 28a
Milaka pertsonak parte hartu dute igande goizean Gasteizen, Donostian eta Iruñean LGTBIQ+ kolektiboaren eskubideak aldarrikatzeko egin diren manifestazioetan. Benetako berdintasuna eskatu, gorroto diskurtsoen gorakada salatu, eta aniztasunaren arloan lortutako aurrerapenek mehatxatzen dituzten atzerapausoez ohartarazi dute.
Tristura eta ezintasuna nagusi, Euskal Herriko venezuelar komunitatean
Euskal Herriko venezuelarren komunitatea triste dago Venezuelan izan diren lurrikarek eragindako hodamendiaren aurrean. Hainbat bilketa gune ireki dituzte laguntza bildu eta hara bidaltzeko. Bien bitartean, venezuelarrek pena handiz segitzen dute hango berriak jasotzen, ezintasun sentsazioarekin, euren lurraldetik urrun.
Ezkabarteko sutea egonkortu dute, baina puntu batzuk gori-gori daude oraindik
Dagoeneko ez dago fronte aktiborik, baina egun batzuk gehiago emango dituzte lanean, oraindik gori dauden puntuak erabat itzaltzeko.
Ezkabarteko sutea itzaltzeko lanean jarraitzen dute, euriak zertxobait lagunduta
Hirugarren gauez jarraian, lurreko brigadako ehun kide lanean aritu dira. Zeregin nagusia sutearen perimetroa zaintzea eta garrak berriro ez zabaltzea izan da. Haizea eta iristeko zailak diren guneetako fokuak asko zailtzen ari dira sutea kontrolatzeko lanak, Nafarroako Gobernuko larrialdi zerbitzuen arabera.
Hiru gazte ikertzen ari dira Gasteizen, gizon bat Espainiako selekzioko kamiseta eranztera behartu nahi zutelako
Inputatuek larunbat goizaldean eraso zioten biktimari, Aranbizkarra auzoko jai-esparruan.
Bizkaiko Arena, Gorrondatxe, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil eta Muriola hondartzetan marmokak daudela ohartarazi dute
Arriatera-Atxabiribil eta Muriola hondartzetan debekatuta dago bainatzea; gainerakoetan, berriz, bandera horia dago. Ura batez beste 21 graduan dago.
Ekintzaz betetako "Peñen Eguna", Iruñean
Iruñeko peñek euren eguna ospatu dute gaur, jardueraz beteriko kartelarekin: kalderete lehiaketa, pankarten aurkezpena... Emozioz beteriko eguna izan da iruindarrentzat.
Gizon bat atxilotu dute Legution, bikotekideari bortizki eraso egiteagatik
Biktima ospitalera eraman behar izan dute, lesioak artatzeko.