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Pertsona bat hil da eta lau zauritu dira Iruñean, zabor-kamioi batek harrapatuta

Gidariak ibilgailuaren kontrola galdu du Navarreria kalean, eta harrapaketa masiboa gertatu da. Zaurituak ospitalera eraman dituzte: bi oso larri zeuden, eta beste biek zauri arinak zituzten.

Iragarkia
Un camión de la basura atropella a varias personas al perder el control en la plaza Navarrería de Pamplona. EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS 28/6/2026
18:00 - 20:00

Harrapaketa Iruñeko Navarreria kalean. Argazkia: Eduardo Sanz/Europa Press.

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EITB

Azken eguneratzea

Pertsona bat hil da eta lau zauritu dira igande honetan, zabor-kamioi batek harrapatuta, Iruñeko Navarreria kalean. Zaurituak ospitalera eraman dituzte: bi oso larri zeuden, eta beste biek, berriz, zauri arinak zituzten.

Istripua 15:30 aldera gertatu da, beira batzen duen kamioi bat maldan behera kontrolik gabe joan denean. Dirudienez, ibilgailuak matxura izan du balazta-sisteman, eta, ondorioz, gidariak ibilgailuaren kontrola galdu du, eta ezin izan du harrapaketa saihestu.

Istripuaren lekukoek azaldu dutenez, ibilgailuak hainbat pertsona jo ditu eraikin bateko hormaren kontra talka eginez, Los Burgos taberna ondoan.

Udaltzainek eta foruzainek kalea itxi dute, anbulantziei eta larrialdi zerbitzuei bidea errazteko. Izan ere, jendetza zegoen Iruñeko alde zaharrean, egunean zehar antolatuta zeuden ekitaldiak direla eta.

Maria Chivite, "lur jota"

Maria Chivite Nafarroako presidentea "atsekabetuta" dagoela aipatu du, Nafarroako hiriburuan gertatutako istripu tragikoarekin.

"Nire doluminak hildakoaren familari eta lagunei, eta animoak zaurituei, lehenbailehen sendatzea espero dut", adierazi du Chivitek X sare sozialean.

Horrekin batera, Joseba Asiron alkatearekin harremanetan dagoela ziurtatu du presidenteak, "beharrezkoa den guztian laguntzeko" asmoz.

PAMPLONA, 28/06/2026.- Varias personas han sido atropelladas este domingo en la calle Navarrería del Casco Antiguo de Pamplona por un camión de la basura con una avería en el sistema de frenado. EFE/ Jesús Diges

Hildako bat, bi zauritu larri eta bi zauritu arin. Argazkia: EFE.

Iruñea Trafiko Istripuak Gizartea

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