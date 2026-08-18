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Iruñeko Udaltzaingoaren ustez, gidariak giza akats bat egin zuen Nabarreriako kamioiaren istripuan

Gidaria ibilgailutik jaitsi zen kamioia itopuntuan zuela eta esku-balazta aktibatu gabe, Iruñeko Udaltzaingoak epaitegira bidalitako atestatuaren arabera. Hasiera batean balaztari eragin ziola ziurtatu zuen, baina gero adierazi zuen ez zuela argi gogoratzen.
PAMPLONA, 28/06/2026.- Varias personas han sido atropelladas este domingo en la calle Navarrería del Casco Antiguo de Pamplona por un camión de la basura con una avería en el sistema de frenado. EFE/ Jesús Diges
Istripua Nabarrerian. Argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

Ekainaren 28an beira biltzeko kamioi bat maldan behera erori zen gidaririk gabe, eta bost emakume harrapatu zituen. Horietako bat hil egin zen eta beste lau larri zauritu. Iruñeko Udaltzaingoak egindako atestatuaren arabera, gidariak akatsa egin zuen. 

Epaitegira bidalitako polizia-txostenaren arabera, gidariak kabinatik alde egin zuen, beste bi langileekin batera, ibilgailua itopuntuan zuela eta esku-balazta aktibatu gabe. Kamioia, orduan, Nabarreria kaleko maldatik behera joaten hasi zen.

Hasieran, gidariak adierazi zuen eskuko balazta aktibatu zuela ibilgailutik jaitsi baino lehen. Gero, ordea, adierazi zuen ez zuela argi gogoratzen eragin ote zion.

Kamioia Nabarreriatik jaisten hasi zen

Istripua ekainaren 28ko 15:30ak aldera gertatu zen. Beira biltzeko kamioia, Emauseko Traperoek kudeatzen dutena, Amatxo tabernaren ondoan gelditu zen, Katedralaren plazan, Nabarreria kalea amaitzen den lekuan.

Gidariak urteak zeramatzan lan horretan, eta beste bi langilerekin batera jaitsi zen ibilgailutik. Handik gutxira, kamioia maldan behera mugitzen hasi zen, inor bolantean egon gabe.

Lehenengo metroetan abiadura txikian egin zuen aurrera, baina Nabarreria kaleko 33. zenbakitik aurrera, malda nabarmenagoa baita, ibilgailua abiadura irabazten hasi zen.

Orduan, gidaria kamioia geldiarazten saiatu zen, eta kabinan sartu zen, ibilgailua mugitzen ari zenean. Hala ere, ezin izan zuen kontrola bereganatu, pertsona talde bat zegoen eremura iritsi baino lehen.

50 metro inguruko ibilbidea

Kamioiak 50 bat metro egin zituen kontrolik gabe Nabarreria kaletik. Ibilbidean zehar burdin hesi eta hodi batzuk atera zituen eta, Iruñeko Los Burgos tabernatik metro gutxira, emakume talde bat harrapatu zuen.

Biktimetako batzuk ibilgailuaren azpian harrapatuta geratu ziren, eta larrialdi-zerbitzuek erreskatatu behar izan zituzten.

Iruñean bizi zen neska bat hil zen auto batek harrapatuta. 38, 30, 26 eta 29 urteko beste lau emakume zauritu ziren.

38 urteko emakumeak politraumatismoa izan zuen eta Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko ZIUn egon zen, pronostiko larriarekin. 30 urteko emakumeak ere politraumatismoa izan zuen eta ZIUn ingresatu zuten, pronostiko larriarekin.

Beste bi zaurituek, 26 eta 29 urtekoak, traumatismoak eta polikontusioak izan zituzten, hurrenez hurren, eta alta eman zieten segidan.

Jendez betetako kalea

Iruñeko Alde Zaharrean jende asko biltzen den zonaldean gertatu zen istripua. Nabarreria plazan eta izen bereko kalean ostalaritza-establezimendu ugari daude, eta jende asko ibiltzen da.

Igande hartan, gainera, LGTBIQ+ Harrotasun Egunaren ospakizunak eta beste hainbat ekitaldi eta deialdik bat egin zuten. Ehunka lagun inguru hartan zeuden kamioia Nabarreria kaletik jaisten hasi zenean.

Ikerketa judizialak, orain, istripuaren ondoriozko erantzukizunak zehaztu beharko ditu, polizia-atestatutik eta prozeduran sartutako gainerako eginbideetatik abiatuta.

Nafarroa Iruñea Trafiko Istripuak Gizartea

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