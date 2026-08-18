Iruñeko Udaltzaingoaren ustez, gidariak giza akats bat egin zuen Nabarreriako kamioiaren istripuan
Ekainaren 28an beira biltzeko kamioi bat maldan behera erori zen gidaririk gabe, eta bost emakume harrapatu zituen. Horietako bat hil egin zen eta beste lau larri zauritu. Iruñeko Udaltzaingoak egindako atestatuaren arabera, gidariak akatsa egin zuen.
Epaitegira bidalitako polizia-txostenaren arabera, gidariak kabinatik alde egin zuen, beste bi langileekin batera, ibilgailua itopuntuan zuela eta esku-balazta aktibatu gabe. Kamioia, orduan, Nabarreria kaleko maldatik behera joaten hasi zen.
Hasieran, gidariak adierazi zuen eskuko balazta aktibatu zuela ibilgailutik jaitsi baino lehen. Gero, ordea, adierazi zuen ez zuela argi gogoratzen eragin ote zion.
Kamioia Nabarreriatik jaisten hasi zen
Istripua ekainaren 28ko 15:30ak aldera gertatu zen. Beira biltzeko kamioia, Emauseko Traperoek kudeatzen dutena, Amatxo tabernaren ondoan gelditu zen, Katedralaren plazan, Nabarreria kalea amaitzen den lekuan.
Gidariak urteak zeramatzan lan horretan, eta beste bi langilerekin batera jaitsi zen ibilgailutik. Handik gutxira, kamioia maldan behera mugitzen hasi zen, inor bolantean egon gabe.
Lehenengo metroetan abiadura txikian egin zuen aurrera, baina Nabarreria kaleko 33. zenbakitik aurrera, malda nabarmenagoa baita, ibilgailua abiadura irabazten hasi zen.
Orduan, gidaria kamioia geldiarazten saiatu zen, eta kabinan sartu zen, ibilgailua mugitzen ari zenean. Hala ere, ezin izan zuen kontrola bereganatu, pertsona talde bat zegoen eremura iritsi baino lehen.
50 metro inguruko ibilbidea
Kamioiak 50 bat metro egin zituen kontrolik gabe Nabarreria kaletik. Ibilbidean zehar burdin hesi eta hodi batzuk atera zituen eta, Iruñeko Los Burgos tabernatik metro gutxira, emakume talde bat harrapatu zuen.
Biktimetako batzuk ibilgailuaren azpian harrapatuta geratu ziren, eta larrialdi-zerbitzuek erreskatatu behar izan zituzten.
Iruñean bizi zen neska bat hil zen auto batek harrapatuta. 38, 30, 26 eta 29 urteko beste lau emakume zauritu ziren.
38 urteko emakumeak politraumatismoa izan zuen eta Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko ZIUn egon zen, pronostiko larriarekin. 30 urteko emakumeak ere politraumatismoa izan zuen eta ZIUn ingresatu zuten, pronostiko larriarekin.
Beste bi zaurituek, 26 eta 29 urtekoak, traumatismoak eta polikontusioak izan zituzten, hurrenez hurren, eta alta eman zieten segidan.
Jendez betetako kalea
Iruñeko Alde Zaharrean jende asko biltzen den zonaldean gertatu zen istripua. Nabarreria plazan eta izen bereko kalean ostalaritza-establezimendu ugari daude, eta jende asko ibiltzen da.
Igande hartan, gainera, LGTBIQ+ Harrotasun Egunaren ospakizunak eta beste hainbat ekitaldi eta deialdik bat egin zuten. Ehunka lagun inguru hartan zeuden kamioia Nabarreria kaletik jaisten hasi zenean.
Ikerketa judizialak, orain, istripuaren ondoriozko erantzukizunak zehaztu beharko ditu, polizia-atestatutik eta prozeduran sartutako gainerako eginbideetatik abiatuta.
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Kazetaritza, antimilitarismoa, ekologismoa, giza-eskubideak eta desobedientzia zibila izan ditu ardatz donostiarrak bere bizitza osoan zehar. Gizarte-mugimenduetan murgilduta beti, Eusko Legebiltzarrak izendatutako polizia-gehiegikeriaren eta giza eskubideen urraketen biktimen aldeko batzordean parte hartu zuen 2013tik.