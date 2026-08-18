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Zuzenean: Balearen Desfilea

Iragarkia
DESFILE BALLENA BILBOKO UDALA
18:00 - 20:00
egun
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DESFILE BALLENA BILBOKO UDALA

Azken eguneratzea

Balearen desfileak kolorez jantziko du Bilbo. Gaztetxoenei zuzendutako ekitaldiak hiriko kaleak zeharkatuko ditu milaka lagunek lagunduta.

Bilboko Aste Nagusia 2026 Bilbo Bilboko Udala Gizartea

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