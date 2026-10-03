Uholdeak
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102 urteko emakume bat hil da eta 90 pertsona erreskatatu dituzte Albaceten, Madrigueras herrian izandako uholdeetan

Iragarkia
Uholdeak Albaceteko Madrigueras herrian
18:00 - 20:00

Uholdeak Madrigueras Albaceteko herrian. Argazkia: Agentziak.

Azken eguneratzea

Gaztela-Mantxako Juntak jakitera eman duenez, metro koadroko 142 litro ur bildu dituzte Madrigueras Albaceteko udalerrian. Uholdeen ondorioz, 102 urteko emakume bat hil da, urak metro bat baino gehiagoko altuera hartu ostean haren etxe barruan.

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