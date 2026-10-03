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Una mujer de 102 años fallecida y 90 personas rescatadas en la riada de Madrigueras (Albacete)
Según ha informado la Junta de Castilla-La Mancha, el municipio albaceteño ha registrado precipitaciones de hasta 142 litros por metro cuadrado. Como consecuencia de las inundaciones, ha fallecido una mujer de 102 años después de que el agua alcanzara más de un metro de altura en el interior de su vivienda.
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