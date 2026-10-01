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"A pesar de que haya buen tiempo la gripe está llegando con las mismas características que el año pasado"

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Euskaraz irakurri: "Eguraldi ona egon arren, gripea iazko ezaugarri berberekinari da heltzen"

EITB

Última actualización

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha advertido que la gripe se está comportando con la misma anticipación que en 2025. De todas maneras, Pello Latasa, médico especialista en medicina preventiva, ha señalado que las características de gravedad no han cambiado notáblemente.

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