El portavoz de Sumar en el Parlamento Vasco, Jon Hernández, ha mandado un mensaje directo al PNV para recriminar que es "injusto" que un propietario "te expulse de tu casa, porque quiere obtener más dinero", al igual que un fondo de inversión.

Hernández ha emplazado directamente al PNV. "Que te expulsen de tu casa porque el propietario quiere simplemente obtener más dinero es injusto, lo haga un fondo de inversión o lo haga también un pequeño propietario con dos o tres viviendas. Es pura avaricia especulativa con un bien de primera necesidad, y, por lo tanto, se tiene que combatir", ha reivindicado.

Desde EH Bildu, la parlamentaria vasca Nerea Kortajarena ha subrayado que mañana hay que dar respuesta a la "mayoría social abrumadora" que pide medidas para aliviar esta crisis.

"Nos toca a las fuerzas políticas estar a la altura. El PNV también tiene que estar a la altura. Hay una emergencia habitacional que requiere políticas contundentes y no sirve una abstención", ha insistido.

Kortajarena ha trasladado al PNV que los decretos aunque son insuficientes son necesarios, así como que en ellos "no hay medidas contra los pequeños propietarios, sino contra la especulación y los fondos buitre".

En este sentido, ha reiterado que "no es momento ni para cortinas de humo ni para excusas, sino para actuar con responsabilidad y ofrecer tranquilidad".