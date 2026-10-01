Podemos confirma su apoyo a los decretos de vivienda, con PNV, Junts y otros votos aún en el aire
El PNV sigue analizando los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno español para determinar cuál es su postura en la votación de ambos documentos. EH Bildu ha subrayado que "el PNV también tiene que estar a la altura". Sanchez ha pedido que se posicionen entre quienes viven en las casas o quienes hacen fortuna con ellas.
El Congreso de los Diputados votará este viernes la convalidación de los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno español. Las medidas se someterán a votación por separado y, a un día del pleno, varios grupos parlamentarios todavía no han confirmado qué sentido tendrá su voto.
El PSOE y Sumar, los dos partidos que integran el Gobierno español, han confirmado que apoyarán ambos decretos. También han anunciado su voto favorable Podemos, EH Bildu, ERC y BNG, aunque estos grupos han expresado sus discrepancias con parte de las medidas.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado que su formación votará a favor. Belarra ha explicado, en una entrevista en TVE, que dará su respaldo a ambos decretos en la línea de lo que les ha "pedido" la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, en una reunión que han mantenido esta mañana.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presionado este jueves a los grupos parlamentarios del Congreso, la víspera de la votación de los dos decretos sobre vivienda, al advertirles de que van a tener que pronunciarse de qué lado están, si de quienes viven en las casas o de quienes hacen fortuna con ellas.
Sánchez ha hecho esta advertencia en un mensaje en Instagram en el que subraya que la política solo tiene sentido para mejorar la vida de la gente.
La secretaria de la Ejecutiva del PNV, Maitane Ipiñazar, ha afirmado que su partido sigue analizando los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno español para determinar cuál es su postura en la votación de ambos documentos, pero ha reiterado su rechazo a cualquier medida que implique "equiparar a los fondos buitre con los pequeños propietarios".
Ipiñazar ha señalado que "en este país el 90% de los pisos que están en el mercado" corresponden a "pequeños propietarios". "Estamos hablando de gente normal y corriente, que sencillamente ha podido heredar una vivienda; y es de sentido común que esas personas no se pueden equiparar a fondos buitre", ha manifestado.
En todo caso, ha insistido en que el PNV "sigue analizando los documentos de manera detallada". "En breve podemos ver a qué conclusión llegamos", ha añadido.
El portavoz de Sumar en el Parlamento Vasco, Jon Hernández, ha mandado un mensaje directo al PNV para recriminar que es "injusto" que un propietario "te expulse de tu casa, porque quiere obtener más dinero", al igual que un fondo de inversión.
Hernández ha emplazado directamente al PNV. "Que te expulsen de tu casa porque el propietario quiere simplemente obtener más dinero es injusto, lo haga un fondo de inversión o lo haga también un pequeño propietario con dos o tres viviendas. Es pura avaricia especulativa con un bien de primera necesidad, y, por lo tanto, se tiene que combatir", ha reivindicado.
Desde EH Bildu, la parlamentaria vasca Nerea Kortajarena ha subrayado que mañana hay que dar respuesta a la "mayoría social abrumadora" que pide medidas para aliviar esta crisis.
"Nos toca a las fuerzas políticas estar a la altura. El PNV también tiene que estar a la altura. Hay una emergencia habitacional que requiere políticas contundentes y no sirve una abstención", ha insistido.
Kortajarena ha trasladado al PNV que los decretos aunque son insuficientes son necesarios, así como que en ellos "no hay medidas contra los pequeños propietarios, sino contra la especulación y los fondos buitre".
En este sentido, ha reiterado que "no es momento ni para cortinas de humo ni para excusas, sino para actuar con responsabilidad y ofrecer tranquilidad".
Stop Desahucios Euskadi ha instado a los partidos vascos con representación en el Congreso a aprobar los decretos de vivienda, que nacen "gracias a la gran movilización social sin precedentes a raíz el cruel desahucio de Mari Carmen".
En un comunicado, esta asociación ha recordado que la gente en la calle ha salido a protestar contra "los desahucios, la especulación con el derecho a la vivienda y por el acceso a una vivienda digna y asequible".
Por ello, hace un llamamiento a que los partidos vascos con presencia en el Congreso aprueben el decreto que se publicó en el BOE este miércoles y que revaliden el segundo.
LAB ha afirmado que el PNV, en materia de vivienda, está alimentando unas políticas a favor de "un modelo de negocio rentista" y le ha pedido que "cambie de dirección" y vote a favor de los decretos de vivienda del Gobierno español.