El PNV propone a Ramiro González para un cuarto mandato como diputado general de Álava
El actual diputado general aspirará a repetir mandato y cumplir así más de 15 años en el cargo. El ABB destaca en su propuesta la "experiencia y trayectoria institucional" de González, así como su "conocimiento de la realidad alavesa".
El Araba Buru Batzar (ABB) ha acordado proponer a la afiliación alavesa del PNV a Ramiro González como candidato a diputado general de Álava y a Irma Basterra como candidata a presidir las Juntas Generales de Álava en las elecciones forales de 2027.
González aspira así a cumplir un cuarto mandato al frente de la Diputación Foral de Álava, un cargo que ocupa desde 2015. Fue reelegido en 2019 y volvió a ser candidato en 2023, cuando fue investido por mayoría simple con el apoyo de PNV y PSE-EE. Durante la actual legislatura ha gobernado en minoría.
El ABB destaca en su propuesta la experiencia y trayectoria institucional de González, así como su conocimiento de la realidad alavesa. El partido señala entre las prioridades de sus mandatos el impulso de la actividad económica y el empleo, el fortalecimiento del tejido industrial, las políticas sociales y de cuidados, la cohesión territorial y la mejora de las infraestructuras.
La formación jeltzale también pone en valor su apuesta por el diálogo y la colaboración institucional para abordar los principales proyectos estratégicos del territorio.
Más de tres décadas como abogado
Ramiro González es licenciado en Derecho y ha ejercido como abogado durante más de tres décadas, principalmente en las áreas de Derecho Civil y Mercantil.
Su trayectoria política comenzó en 2007 como procurador del PNV en las Juntas Generales de Álava, donde formó parte del grupo juntero durante cuatro legislaturas. También fue miembro del Consejo de Administración de la Agencia Municipal de Renovación Urbana de Vitoria-Gasteiz entre 2003 y 2009 y de Ensanche XXI entre 2009 y 2011.
En 2015 fue elegido diputado general de Álava, responsabilidad que mantiene desde entonces.
Irma Basterra, propuesta para presidir las Juntas Generales
El ABB ha propuesto asimismo a Irma Basterra para continuar al frente de las Juntas Generales de Álava. Basterra ocupa actualmente la Presidencia de la Cámara foral y el PNV destaca su experiencia en la gestión pública y el desarrollo territorial.
Basterra es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Entre 2007 y 2016 fue gerente de la Asociación de Desarrollo Rural Zabaia y posteriormente ocupó el cargo de directora de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas del Gobierno Vasco. En 2019 asumió la responsabilidad de diputada foral de Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Álava.
La propuesta del ABB deberá ahora pasar por el proceso interno del PNV, en el que participará la afiliación alavesa para determinar las candidaturas definitivas a las elecciones forales de 2027.