El PNV propone a Ramiro González para un cuarto mandato como diputado general de Álava

El Araba Buru Batzar (ABB) ha acordado proponer a la afiliación alavesa del PNV a Ramiro González como candidato a diputado general de Álava y a Irma Basterra como candidata a presidir las Juntas Generales de Álava en las elecciones forales de 2027.

González aspira así a cumplir un cuarto mandato al frente de la Diputación Foral de Álava, un cargo que ocupa desde 2015. Fue reelegido en 2019 y volvió a ser candidato en 2023, cuando fue investido por mayoría simple con el apoyo de PNV y PSE-EE. Durante la actual legislatura ha gobernado en minoría.

El ABB destaca en su propuesta la experiencia y trayectoria institucional de González, así como su conocimiento de la realidad alavesa. El partido señala entre las prioridades de sus mandatos el impulso de la actividad económica y el empleo, el fortalecimiento del tejido industrial, las políticas sociales y de cuidados, la cohesión territorial y la mejora de las infraestructuras.

La formación jeltzale también pone en valor su apuesta por el diálogo y la colaboración institucional para abordar los principales proyectos estratégicos del territorio.