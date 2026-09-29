La Comunidad de Madrid ha lanzado este martes un ultimátum oficial de 48 horas a la Delegación del Gobierno para que ordene el desalojo de la acampada instalada en la Puerta del Sol. La protesta, organizada de forma espontánea tras una manifestación del Sindicato de Inquilinas, surgió a raíz de la crisis de la vivienda y del polémico desahucio de Maricarmen Abascal, una anciana de 87 años vecina del barrio de Retiro.

Si el departamento que dirige el delegado del Gobierno, Francisco Martín, no actúa en el plazo establecido, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso acudirá a los tribunales. La advertencia contempla expresamente la apertura de la vía penal contra el propio delegado por una supuesta dejación de funciones.

"La impunidad, la ilegalidad y el desorden no pueden seguir campando a sus anchas en la Puerta del Sol", ha defendido en una rueda de prensa en la sede del Gobierno regional el portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García, quien ha acusado a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior de no estar haciendo "absolutamente nada".

El portavoz del Gobierno ha anunciado así un requerimiento a la Delegación del Gobierno para que disuelva una acampada que, según ha alertado, está causando un perjuicio económico a los comerciantes. Para ello, ha puesto el ejemplo del 15M que, de acuerdo a sus datos, supuso más de 90 millones de euros de pérdidas a los negocios de la zona.

De no hacerlo, el Ejecutivo autonómico presentará un recurso contencioso-administrativo con petición de medidas cautelares ante el órgano judicial correspondiente. "Reservándonos el derecho a poder emprender cualquier tipo de acción judicial, incluidas las acciones penales, contra el delegado del Gobierno en defensa del interés de todos los madrileños", ha avisado. El Sindicato de Inquilinas, por su parte, mantiene que cientos de personas continuarán reuniéndose en la plaza de forma indefinida.