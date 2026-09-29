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Catherine Zeta-Jones: "'Kill Jackie' es un cuaderno de viaje de Bilbao"

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18:00 - 20:00

Última actualización

La actriz y productora galesa ha presentado en Bilbao la serie "Kill Jackie", rodada en su gran mayoría en Bizkaia. "Kill Jackie" se podrá ver en EITB en 2027.

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