Zinemaldia
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"Txakun txakür" gana el Premio Irizar al Cine Vasco

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Txakun txakür" filmak Euskal Zinemaren Irizar saria irabazi du

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La directora zuberotarra Elsa Oliarj-Inés ha recibido el premio Irizar al cine vasco en la gala de clausura de la 74 edición del Festival de Cine de San Sebastián. 

Festival de Cine de San Sebastián Cine

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