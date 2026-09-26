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"Txakun txakür" filmak Euskal Zinemaren Irizar saria irabazi du

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Elsa Oliarj-Ines zuberotar zuzendariak euskal zinemaren Irizar saria jaso du Donostiako Zinemaldiaren 74. edizioaren amaiera ekitaldian. 

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