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"Txakun txakür" filmak Euskal Zinemaren Irizar saria irabazi du
Elsa Oliarj-Ines zuberotar zuzendariak euskal zinemaren Irizar saria jaso du Donostiako Zinemaldiaren 74. edizioaren amaiera ekitaldian.
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