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Zinemaldiaren itxiera gala

Iragarkia
SAN SEBASTIÁN, 17/09/2026.- Vista de la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián preparada este jueves, a un día de que inicio de la edición 74 del certamen. Brad Pitt, Naomi Watts, Penélope Cruz y Jeremy Irons son algunas de las estrellas que pasarán por la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián que arranca este viernes con diecisiete películas a competición por la Concha de Oro -cinco de directoras, una menos que en 2025- y el eco del genocidio en Gaza aún presente. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Donostia Zinemaldiaren 74. edizioaren itxiera ekitaldia zuzenean.
Zinemaldia Donostia Zinema

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