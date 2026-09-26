Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Zinemaldiaren itxiera gala
Donostia Zinemaldiaren 74. edizioaren itxiera ekitaldia zuzenean.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Paperetik pantailarako jauzia
ZUZENEAN
Duela min.
Donostia eta zinema mundua, Urrezko Maskorra eta sari nagusiak banatzeko zain
ZUZENEAN
Duela min.
Zinemaren munduko aurpegi ezagunak Donostian mobilizatuko dira gaur "NAZA"ko zuzendariei babesa eskaintzeko
ZUZENEAN
Duela min.
Honakoa da etorkizuneko euskal zinema
ZUZENEAN
Duela min.
Rebordinosek "zuhurtzia" aholkatu dio Belokiri, eta agur hitz bat eskaini dio Zinemaldiari
ZUZENEAN
Duela min.
Danny Boylek zuzendutako "Ink" da Zinemaldiko film sorpresa
ZUZENEAN
Duela min.
Albiste izango dira: Zinemaldia, protestak Maricarmenen etxegabetzeagatik eta abisu horia barnealdean beroagatik
ZUZENEAN
Duela min.
EITBk "Odol Ilargia" seriea aurkeztu du Zinemaldian, EITB Galan
ZUZENEAN
Duela min.
Brad Pitt, Donostiaren edertasunaz eta Haizearen Orraziaz gozatzen: "Nire artelan faboritoa da"
Gehiago ikusi