Zinemaren munduko aurpegi ezagunak Donostian mobilizatuko dira gaur "NAZA"ko zuzendariei babesa eskaintzeko
Zinemaren munduko ordezkariek elkarretaratzea egingo dute gaur 19:30ean Kursaalen, Yuval Abraham eta Rachel Szor "NAZA" dokumentalaren zuzendariei elkartasuna adierazteko.
Zinemaren mundua Donostian mobilizatuko da gaur Yuval Abraham eta Rachel Szor zuzendari israeldarrei, "NAZA" dokumentalaren egileei, babesa emateko. Elkarretaratzea 19:30ean izango da, Kursaal aurrean, filma Donostia Zinemaldian dela.
Filma Zinemaldiko Perlak sailean dago ikusgai eta asteazkenean proiektatu zen lehen aldiz Antzoki Zaharrean. Aurreikusita zegoen zuzendariak ostegunean, 23:00etan, Victoria Eugenian izango zen saiora joatea, baina azkenean ez ziren Donostiara joan.
"NAZA"k 80 minutuko iraupena du eta Tel Aviveko teilatuetan filmatu dute. 24 soldadu eta inteligentziako ofizial israeldarren testigantzak jasotzen ditu, baita Israelek Gazan egiten dituen operazio militarretan inteligentzia- eta zaintza-sistemak ere.
Abraham eta Szor "No Other Land" filmaren zuzendariak ere badira. "NAZA" estreinatu ondoren, zinemagileek mehatxuak jaso dituzte eta filmak polemika politiko handia sortu du Israelen.