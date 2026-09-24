ZINEMALDIA | PERLAK
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Iritsi da "Naza"ren eguna Zinemaldian

Yuval Abrahamen eta Rachel Szoren dokumentala atzo proiektatu zen lehen aldiz Donostian, baina zuzendariak Victoria Eugeniako emanaldian izango dira gaur gauean. Israelgo Gobernua urduritu duen filmak Veneziako Mostraren txaloak jaso zituen.

VENICE (Italy), 10/09/2026.- Israeli directors Rachel Szor (L) and Yuval Abraham arrive for the premiere of 'Naza' at the 83rd Venice Film Festival, in Venice, Italy, 10 September 2026. The movie is presented in the official competition 'Venezia 83' at the festival running from 02 to 12 September 2026. (Cine, Cine, Italia, Venecia) EFE/EPA/ETTORE FERRARI

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

NAZA dokumentalak polemika politiko handia sortu du Israelen, Venezian estreinatu ondoren, eta Perlak sailaren barruan iritsiko da Zinemaldira . Lehen emanaldia asteazkenean izan zen, Antzoki Zaharrean. Baina gaur, 23:00etan, Victoria Eugenian ikusi ahal izango da, filmeko lantaldea bertan dela. Gainera, beste bi saio izango dira ostiralean, hilak 25, eta larunbatean, hilak 26, biak 12:00etan, Principe zinemetan.

Filmak 80 minutu irauten du, eta Tel Aviveko teilatuetan grabatu dute. Yuval Abraham eta Rachel Szor zinemagile israeldarrek zuzendu dute, No Other Land filmaren egileek hain zuzen ere. Filmak 24 soldaduren eta inteligentziako ofizialen testigantzak jasotzen ditu, eta Israelgo operazio militarretan inteligentzia eta zaintza-sistemen erabilera aztertzen du.

Veneziako saria eta txalo zaparrada luzea

NAZA Veneziako Zinemaldian Epaimahaiaren Sari Berezia jaso ondoren iritsi da Donostiara, irailaren 10ean lehiaketa ofizialaren barruan estreinatu ostean.

Proiekzioarekin batera, 20 minututik gorako txalo zaparrada jaso zuen, Mostrako unerik esanguratsuenetako batean. Estreinaldiaren ondoren, filma eta zuzendariak kritika eta mehatxuen erdian jarri zituzten Israelen.

Iragarkia
18:00 - 20:00

Pelikula bat Israelgo kanpainaurrearen erdian

Urriaren 27ko Parlamenturako hauteskundeetarako aste gutxi falta direnean, pelikulari buruzko eztabaida Israelen politikara ere iritsi da. Benjamin Netanyahu lehen ministroak dokumentalaren aurka egin du, eta soldadu israeldarrak iraintzen dituztenak zigortzeko neurriak bultzatuko dituela iragarri du.

Gadi Eisenkot Estatu Nagusiko buruzagi ohi eta Yashar! alderdiaren liderrak Israelgo Defentsa Indarren irudi desitxuratua eskaintzea leporatu die zuzendariei, eta oposizioko beste buruzagi batzuek filma kritikatu dute.

Abrahamen eta Szoren aurkako mehatxuak ere eragin ditu eztabaidak. Israelgo hedabideen arabera, bi zinemagileek herrialdetik alde egin behar izan zuten, haien eta haien familien aurkako erreakzioak areagotu ostean.

Ashdod (Israel), 15/09/2026.- A graffiti shows Israeli film directors Yuval Abraham (L) and Rachel Szor (R) with the word 'traitor' in Hebrew in the city of Ashdod, Israel, 15 September 2026. The two filmmakers Abraham and Szor won the Special Jury Prize at the 83rd Venice Film Festival for their documentary 'Naza’, which deals with the killing of civilians and the death toll in the Gaza Strip, and faces widespread public criticism in Israel. (Cine, Cine, Venecia) EFE/EPA/ABIR SULTAN

Israelgo Armadak errefusatu egin ditu dokumentalean jasotako salaketak, eta zalantzan jarri du filmean agertzen diren lekukotza batzuen egiazkotasuna.

Testuinguru horretan, NAZAk Donostiara heldu da, eta Donostia Hiria Publikoaren Saria eskuratzeko lehiatuko da, Perlak ekimenaren barruan.

Zinemaldia Israel Palestina Gizartea

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