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Milaka pertsonak "Ayusoren atikoa" etxetik kaleratutako Maricarmen adinekoari ematea eskatu dute protesta batean
Milaka pertsona bildu dira Madrilgo Erkidegoak Chamberi auzoan erositako atiko polemikoaren aurrean. Elkarretaratzean, "Ayusoren atikoa" Maricarmeni ematea eskatu dute. Izan ere, asteazken honetan 87 urteko emakume hori etxetik kaleratu dute.
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