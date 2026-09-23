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Milaka pertsonak "Ayusoren atikoa" etxetik kaleratutako Maricarmen adinekoari ematea eskatu dute protesta batean

Iragarkia
MADRID, 23/09/2026.- Varios centenares de personas se han concentrado frente al polémico ático comprado por la Comunidad de Madrid en el barrio de Chamberí para reclamar el "ático de Ayuso para Maricarmen", la anciana de 87 años que ha hecho frente este miércoles a la ejecución del desahucio de su vivienda. EFE/ Daniel González
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Milaka pertsona bildu dira Madrilgo Erkidegoak Chamberi auzoan erositako atiko polemikoaren aurrean. Elkarretaratzean, "Ayusoren atikoa" Maricarmeni ematea eskatu dute. Izan ere, asteazken honetan 87 urteko emakume hori etxetik kaleratu dute.

Madril Etxebizitza Gizartea

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