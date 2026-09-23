Ezohiko uda izan da aurtengoa Gipuzkoako hondartzetan; itsasoko ura inoizko beroen eta karabela portugesak ekainetik
Prentsaurrekoan, aurtengo hondartza denboraldiaren balantzea egin du Gipuzkoako Iraunkortasun foru diputatuak. "Itsasoko urak, ekainetik, 22 ºC-ko tenperatura gainditu zuen laginketa-puntu guztietan, eta abuztuan 27,8 ºC-ra iritsi zen Mutrikun".
Ezohiko uda izan da 2026koa Gipuzkoako hondartzetan. Itsasoko ura inoizko beroen egon da aurten, eta karabela portugesak uda hasieran iritsi ziren, Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako Iraunkortasun foru diputatuak gaur gogorarazi duenez.
Prentsaurrekoan, aurtengo hondartza denboraldiaren balantzea egin du Asensiok. "Ekainetik 22 ºC-ko tenperatura gainditu zuen laginketa puntu guztietan itsasoko urak, eta abuztuan 27,8 ºC-ra iritsi zen Mutrikun".
"Ekainaren amaierarako gure artean ziren karabela portugesak, eta uztailean eta abuztuan ia egunero ikusi ditugu Gipuzkoako hondartzetan; bereziki, Getarian, Deban, Zumaian eta Zarautzen", azaldu du.
Zentzu horretan, zehaztu du garbiketa zerbitzuek 2.183 karabela jaso zituztela uztailean eta abuztuan.
Hondartzetan udan bildutako jende kopurua ere izan du berbagai, eta esan du, Itsasertzeko Bideometriaren Foru Sarearen datuen arabera, 2025etik % 11 jaitsi dela erabiltzaile kopurua. Hala eta guztiz ere, uztailean jendetza batu zen Gipuzkoako hondartzetan, eguraldiak horretarako beta eman baitzuen. Getarian, Zumaiako Santiagon eta Saturraranen, adibidez, aurreko urteetan baino jende gehiago bildu zen, foru diputatuaren hitzetan. "Abuztuan, aldiz, jende kopuruak behera egin zuen, eta iaz baino pertsona gutxiago zenbatu zituzten Gipuzkoako hondartzetan", erantsi du.
Hondarribia (376.470 pertsona) da oraindik ere jende gehien batzen duen hareatza; Deba (245.159 pertsona) dago bigarren tokian, eta Zarautz (190.720 pertsona) hirugarrenean. Debak ia egonkor jarraitzen du 2025etik, eta Oriok, berriz, goranzko joera sendotu du.
Bestalde, Asensiok adierazi du uren kalitatea "maila egokietan" egon dela, eta, Ostreopsis alga goiz detektatu zutela; "udaberritik hasita, baina hasieran kontzentrazio maila txikiekin".
Bestalde, uraren kalitateari lotutako bainatzeko debeku nagusiak ekainaren 30ean (hainbat hondartzetan izan zuen eragina) eta abuztuaren 25ean (Zarautzen) gertatu ziren.
Hondakinak
Asensiok azaldu duenez, ekainaren 1etik irailaren 15era 168.054 kilo hondakin jaso dituzte, 2025ean baino % 37 gutxiago.