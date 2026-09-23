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Lau urteko haur txinatar batek munduko errekor berria egin du Rubiken kuboa 4 segundoan osatuta

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Euskal Herrian ere bada zaletasuna, eta ez nolanahikoa. Aratz Larruzeak Europako errekorra du piramide modalitatean.

Gasteiz Gizartea

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