Bi gaixok ospitalean jarraitzen dute, Padre Menni klinikak su hartu ostean
62 urteko gizon bat zainketa intentsiboetako unitatean dute, eta 37 urteko emakume bat, psikiatrian. Gainerakoei sendagiria eman diete dagoeneko.
Iruñeko Padre Menni klinikan izandako sutea dela eta, erietxean jarraitzen dute bi gaixok: 62 urteko gizaseme bat, zainketa intentsiboen unitatean (ZIU), eta 37 urteko emakume bat, psikiatrian. Nafarroako Unibertsitate Ospitalean zeuden gainerako pazienteei gaur eman diete sendagiria, Nafarroako Gobernuko Osasun Departamentuak jakinarazi duenez.
Sutea larunbat arratsaldean gertatu zen, eta 56 urteko egoiliar bat eta beste 18 pertsona zauritu ziren. Zentroko sei langile ere artatu zituzten, baina ke-intoxikazio arina zutenez, etxera bidali zituzten. Atzo, igandearekin, 11 pertsona zeuden oraindik erietxeratuta, eta behaketan zegoen pazienteetako bat ohiko ospitalizaziora eraman zuten.
Klinikak gaur zabaldu ditu berriro ateak, lehen hiru solairuak bederen, eta ebakuatutako paziente gehienak egoitzara itzuli dira. 0. solairua, sutea piztu zen lekua, itxita eta zigilatuta dago, ikerketa errazteko. Gogora ekarri behar da Espainiako Poliziak uste duela sutea nahita piztu zutela, eta egoiliar bat atxilotu zuela gertakariekin zerikusia zuelakoan.