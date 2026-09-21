Ceutako krisia
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Negu Gorriak GKEa, albiste faltsuen eta eskuin-muturraren gorrotoaren jomugan

Iragarkia
CEUTA (ESPAÑA), 20/09/2026.- Al menos una persona ha sido retenida en un vehículo policial a raíz de los altercados registrados esta tarde a la salida del puerto de Ceuta, donde varias decenas de personas se han concentrado coincidiendo con la llegada a la ciudad autónoma de integrantes del colectivo ‘Negu Gorriak/Derecho a Techo’. A través de redes sociales, varios grupos de ceutíes se habían convocado a la salida de vehículos del puerto para expresar su rechazo a la llegada de este grupo que consideran vinculado a la izquierda radical. EFE/ Roberto Ruiz Oliva
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Negu Gorriak etxegabeei laguntzen dien Nafarroako GKEa da. Igandean Ceutara joateko asmoa zuten, migratzaileei laguntzeko, eta hainbat ceutarrek elkarretaratzea egin zuten, elkarteraren kontra, "erradikalak" zirela leporatuta. Manifestazioan, elkarteko kide bat barruan zegoelakoan, Ceutako diputatu bat zihoan ibilgailu bati eraso egin zioten.

Migrazioa Nafarroa Gizartea

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