Bakearen Nazioarteko Eguna
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Nafarroako Gobernuak Maiatzeko Plazako Amak elkarteko kideak omendu ditu

Iragarkia
18:00 - 20:00
Maria Chivite, Nafarroako Gobernuko presidentea

EITB

Azken eguneratzea

Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidenteak Maiatzeko Plazako Amak elkarteko kideak omen ditu, memoriaren, giza eskubideen defentsaren eta Argentinan desagertutakoen bilaketaren alde egindako lanagatik.

Nafarroa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X