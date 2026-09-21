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Nafarroako Gobernuak Maiatzeko Plazako Amak elkarteko kideak omendu ditu
Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidenteak Maiatzeko Plazako Amak elkarteko kideak omen ditu, memoriaren, giza eskubideen defentsaren eta Argentinan desagertutakoen bilaketaren alde egindako lanagatik.
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