Migratzaileen aurkako tentsioak gora egin du Ceutan, Negu Gorriaken aurkako protesta batean
Polizia Nazionalak airera tiro egin du eta gutxienez bi pertsona atxilotu dituzte Ceutako portuaren inguruan izandako istiluetan, Negu Gorriak/Derecho a Techo talde nafarraren aurkako protesta batean. Manifestari talde batek Ceutako diputatu baten ibilgailuari jazarri eta objektuak jaurti zizkion, bertan Nafarroako elkarteko kideak babesten zirela uste zutelako.
Migratzaileen alde lan egiten duen talde iruindarra Ceutan egotearen aurka protesta egin zuten, sare sozialen bidez deitutako manifestazio batean. Deialdiak migrazioaren aurkako kritikak eta Negu Gorriak elkartearen aurkako salaketak nahastu zituen. Fermin Muguruzaren musika bandarekin nahastu zituzten eta, hortik aurrera, ETArekin.
Berrogeita hamar pertsona inguru bildu ziren 18:45ak aldera Ceutako portuko ibilgailuen irteeran, Negu Gorriak/Derecho a Techo elkarteak aldez aurretik iragarri zuen hirira joateko asmoa zuela laguntza humanitarioa emateko eta errefuxiatuen aurkako erasoen aurrean larrialdiko eta behaketako lanetan parte hartzeko.
Liskarrak sortu dira protesten ondorioz
Egoera 20:15ak aldera tenkatu zen, manifestari batzuek ibilgailu baten pasabidea blokeatu eta haren aurka objektuak jaurti zituztenean. Autoa astindu eta bidaiariak inguratuta geratu ziren, eta, ondorioz, inguruan zeuden Polizia Nazionaleko agenteek esku hartu behar izan zuten.
Auto horretako gidaria Julia Ferreras zen, Ceutako Asanbladako diputatua Ceuta Ya! taldearen izenean. Mohamed Mustafa alderdiko buruak baieztatu zuen gertatutakoa bere sare sozialen bidez, eta adierazi zuen Ferreras polizia-etxera joan zela gertatutakoa salatzera.
Gertakariak tentsioa eta liskarrak areagotu zituen manifestarien eta agenteen artean. Polizia-errefortzuak iritsi ondoren, Polizia Nazionaleko istiluen aurkako agenteek airera tiro egin zuten egoera kontrolatzen saiatzeko.
Gutxienez bi pertsona atxilotu dituzte istiluekin lotuta. Ez da inor zauritu, baina egoerak tentsio uneak eragin zituen portuaren inguruan.
Migrazio-politikaren kontrako protestak
Istiluak ordu batzuk lehenago Ceutan egindako eta Auzo Elkarteen Federazio Probintzialak (FPAV) deitutako beste mobilizazio baten ondoren gertatu ziren. Ehunka pertsonak parte hartu zuten protesta horretan, eta "muga blindatzea", "berehalako kanporatzeak" eta "erregularizazio masiboen" amaiera eskatu zuten.
Tentsio-giroa hiri autonomoko migrazio-arazoak eta joan den uztailean erregistratutako migratzaileen sarrera masiboak markatutako testuinguruan gertatu da.
Etxerik gabeko pertsonei eta migratzaileei laguntzeko kolektiboa
Negu Gorriak/Derecho a Techo talde autogestionatu gisa sortu zen Iruñean, hilabete hotzetan etxerik gabeko pertsonei aterpea eta gaueko ostatua eskaintzeko.
Azken hilabeteetan, elkarteak ikusgarritasuna lortu du Iruñean, kalean bizi diren migratzaileei laguntzeko egindako lanagatik. Ceutako kasuan, taldeak iragarri zuen laguntza-lan hori hiri autonomora eramateko asmoa zuela, eta lan humanitarioetan eta behaketa-lanetan parte hartzeko asmoa zuela.
Taldearen aurkako protestaren deialdia sare sozialetan zabaldu zen, Ceutara joateko asmoa zuten baino lehen, eta horrek manifestariak portuaren inguruan biltzen lagundu zuen.