Espetxera bidali dute Barakaldoko ikastetxe berean 20 egunetan lau aldiz ustez lapurreta egin duen gizona
36 urteko gizonak 14 atxiloketa zituen azkenaren aurretik, eta 36 eginbide ditu irekita Ertzaintzan, ikertu gisa.
Ertzaintzak 36 urteko gizon bat atxilotu zuen ostiral goizean, Barakaldoko ikastetxe batean hainbat material elektroniko lapurtzea egotzita. Azken 20 egunetan lau aldiz atxilotu dute ikastetxe horretan bertan lapurtzeagatik, eta epaileak espetxeratzeko agindua eman du.
Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, atxilotua gauez sartzen zen eskolako instalazioetara, hainbat ate behartuz. Bertan, zentroko langileek eta ikasleek erabiltzen zuten material informatikoa lapurtzen zuen.
Ertzaintzak oso ezaguna zuen ustezko lapurra: zehazki, 14 atxiloketa zituen aurretik, eta 36 eginbide irekita zeuzkan Ertzaintzan, ikertu gisa. Azken 20 egunetan, bakarrik, lau aldiz atxilotu zuten ikastetxe berean.
Atxiloketaren unean, ikastetxean lapurtutako hainbat objektu zeramatzan gainean, eta Ertzaintzak itzuli dizkie jada arduradunei.
Atxilotua epailearen esku utzi dute larunbat honetan, eta guardiako epaileak espetxeratzeko agindua eman du.