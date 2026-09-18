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Unibertsitateentzako betekizun berriak iragarri ditu Sanchezek: presentzialtasun handiagoa eta irakasleen % 50 doktoreak
Espainiako Gobernuko presidentearen hitzetan, "unibertsitateko titulazio bakoitzeko irakasleei dagozkien eskakizunak indartzea" izango da dekretu berriaren helburua.
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