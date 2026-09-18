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Albiste izango dira: Zinemaldiaren hasiera, Politika Orokorreko eztabaidaren ostekoak eta Europak eta Kanadak harremana estutu dute
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko irailaren 18an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Donostiako Zinemaldiari hasiera emango diote gaur: ostiral honetan hasiko da Zinemaldiaren 74. edizioa Donostian. Gaurtik irailaren 26ra, munduko eta euskal zinemaren epizentroa izango da Gipuzkoako hiriburua.
- Politika Orokorreko osoko bilkuraren ostekoak: Eusko Legebiltzarrak ostegun honetan egin zuen Politika Orokorreko Eztabaida, hauteskunde aurreko giroan. Imanol Pradales lehendakariak bere ibilbide-orria defendatu zuen eta estatutu politiko berri bat jarri zuen helburu. Bitartean, oposizioak erantzun zehatzak eskatu zituen herrialdearen erronka nagusiei.
- Europak harremanak estutu ditu Kanadarekin: Europar Batasunak eta Kanadak aliantza sakontzearen aldeko apustua egin dute, beren autonomia estrategikoa indartzeko.
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