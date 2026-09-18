Lerroburu NAGUSIAK

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Albiste izango dira: Zinemaldiaren hasiera, Politika Orokorreko eztabaidaren ostekoak eta Europak eta Kanadak harremana estutu dute

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Donostiako Zinemaldiaren aurkezpena.

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko irailaren 18an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

  • Politika Orokorreko osoko bilkuraren ostekoak: Eusko Legebiltzarrak ostegun honetan egin zuen Politika Orokorreko Eztabaida, hauteskunde aurreko giroan. Imanol Pradales lehendakariak bere ibilbide-orria defendatu zuen eta estatutu politiko berri bat jarri zuen helburu. Bitartean, oposizioak erantzun zehatzak eskatu zituen herrialdearen erronka nagusiei.
Zinemaldia Eusko Legebiltzarra Europa Kanada Gizartea

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