Será noticia: comienza el Zinemaldia, día después del Pleno de política general y nuevas relaciones entre Europa y Canadá

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 18 de septiembre de 2026:

Pistoletazo de salida del Festival de Cine de San Sebastián: este viernes comienza la 74ª edición del Zinemaldia en Donostia-San Sebastián. Desde hoy hasta el 26 de septiembre, la capital guipuzcoana será el epicentro del cine mundial y vasco.

Día después del Pleno de política general: El Parlamento Vasco realizó este jueves el Debate de Política General en un clima ya preelectoral. El lehendakari Imanol Pradales defendió su hoja de ruta y se marcó como objetivo un nuevo estatuto político. Mientras, la oposición reclamó respuestas concretas a los principales retos del país.