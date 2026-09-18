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Será noticia: comienza el Zinemaldia, día después del Pleno de política general y nuevas relaciones entre Europa y Canadá

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Presentación del Festival de Cine de San Sebastián.
Euskaraz irakurri: Berria izango da: Zinemaldia hasiko da, politika orokorrari eta Europa eta Kanadaren arteko harreman berriei buruzko Osoko Bilkuraren biharamunean

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 18 de septiembre de 2026:

  • Día después del Pleno de política general: El Parlamento Vasco realizó este jueves el Debate de Política General en un clima ya preelectoral. El lehendakari Imanol Pradales defendió su hoja de ruta y se marcó como objetivo un nuevo estatuto político. Mientras, la oposición reclamó respuestas concretas a los principales retos del país.
Festival de Cine de San Sebastián Parlamento Vasco Europa Canadá Sociedad

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