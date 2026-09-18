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Será noticia: comienza el Zinemaldia, día después del Pleno de política general y nuevas relaciones entre Europa y Canadá
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 18 de septiembre de 2026:
- Pistoletazo de salida del Festival de Cine de San Sebastián: este viernes comienza la 74ª edición del Zinemaldia en Donostia-San Sebastián. Desde hoy hasta el 26 de septiembre, la capital guipuzcoana será el epicentro del cine mundial y vasco.
- Día después del Pleno de política general: El Parlamento Vasco realizó este jueves el Debate de Política General en un clima ya preelectoral. El lehendakari Imanol Pradales defendió su hoja de ruta y se marcó como objetivo un nuevo estatuto político. Mientras, la oposición reclamó respuestas concretas a los principales retos del país.
- Europa estrecha lazos con Canadá: Tanto la Unión Europea como Canadá han apostado por profundizar su alianza para reforzar su autonomía estratégica.
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