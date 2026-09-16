Tras la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco del decreto que regula el uso del euskera en la Administración vasca, la consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha explicado que el Gobierno Vasco estudiará "en profundidad" la sentencia con un doble objetivo: por un lado, decidir si presentan un recurso y, por otro, analizar sus fundamentos jurídicos para dotar de la mayor seguridad jurídica posible al nuevo decreto que está preparando.