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El Gobierno Vasco analizará la sentencia para decidir si la recurre y dotar de mayor seguridad jurídica al nuevo decreto

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ibone bengoetxea EPAIA
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bengoetxea: "Epaia sakon aztertuko dugu, helegitea aurkeztu edo ez erabaki eta moldatzen ari garen dekretua hobetzeko"

EITB

Última actualización

Tras la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco del decreto que regula el uso del euskera en la Administración vasca, la consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha explicado que el Gobierno Vasco estudiará "en profundidad" la sentencia con un doble objetivo: por un lado, decidir si presentan un recurso y, por otro, analizar sus fundamentos jurídicos para dotar de la mayor seguridad jurídica posible al nuevo decreto que está preparando.

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