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Bengoetxea: "Epaia sakon aztertuko dugu, helegitea aurkeztu edo ez erabaki eta moldatzen ari garen dekretua hobetzeko"

Iragarkia
ibone bengoetxea EPAIA
18:00 - 20:00

EITB

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EAEko Auzitegi Nagusiak sektore publikoan euskararen erabilera arautzeko Eusko Jaurlaritzaren dekretua baliogabe utzi ondoren, Ibone Bengoetxea Eusko  Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak azaldu du epaia "sakon" aztertuko dutela,  batetik, helegitea aurkeztu edo ez erabakitzeko, eta bestetik, prestatzen ari diren dekretu berriak "ahalik eta berme juridiko gehien" izan dezan. 

Eguneko Titularrak Euskara Eusko Jaurlaritza EAEko Justizia Auzitegi Nagusia Gizartea

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