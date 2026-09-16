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Bengoetxea: "Epaia sakon aztertuko dugu, helegitea aurkeztu edo ez erabaki eta moldatzen ari garen dekretua hobetzeko"
EAEko Auzitegi Nagusiak sektore publikoan euskararen erabilera arautzeko Eusko Jaurlaritzaren dekretua baliogabe utzi ondoren, Ibone Bengoetxea Eusko Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak azaldu du epaia "sakon" aztertuko dutela, batetik, helegitea aurkeztu edo ez erabakitzeko, eta bestetik, prestatzen ari diren dekretu berriak "ahalik eta berme juridiko gehien" izan dezan.
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