Gasteizko Alde Zaharra birgaitzeko plan berriak 35 hotel jartzea baimenduko du
Alde Zaharraren 'Birgaitze Integraturako Plan Berezia' izeneko ituna adostu dute PSEk, EAJk eta PPk. Plan horren arabera, lekuz aldatuko diren tabernei lizentzia mantenduko zaie, eta eraikin osoetako 35 hotel, gehienez jota, jarri ahalko dira.
Gasteizko Alde Zaharreko 'Erdi Aroko Hirigunearen Birgaitze Integraturako Plan Berezi' berriak aukera emango du eraikin osoetan 35 hotel jartzeko. Gainera, espazio faltagatik nahiz intsonorizazio arazoengatik lekuz aldatuko diren tabernentzako lizentzia mantentzea eta lonjak kaleko etxebizitza-tailer bihurtzea baimenduko du plan berri horrek.
Horiek dira etorkizuneko hirigintza-dokumentuak jasotzen dituen berritasun nagusiak, Udal Gobernuak (PSE-EAJ) PPrekin lortutako itunaren ondoren, zeinak bermatzen baititu Alde Zaharreko BEPBren behin betiko onarpenerako behar diren botoak, "urte hau amaitu baino lehen".
Borja Rodriguez Hirigintza eta Etxebizitza zinegotziak eta Iñaki Garcia Calvo PPko udal bozeramaileak prentsaurrekoa eman dute asteazken honetan akordioaren nondik norakoak azaltzeko, hasierako proiektuari aurkeztutako 22 alegazioen ebazpenaren ondoren. Alegazio horietatik 13 onartu dira guztira edo partzialki, besteak beste, PPk aurkeztutako guztiak.
Berrikuntza nagusien artean, azpimarratzekoa da Erdi Aroko Hirigunean hotel berriak ezartzeko erregulazioan izandako aldaketa. Hasierako planteamenduaren arabera, hotel bat etxadi bakoitzeko, azken dokumentuak irizpide berri bat txertatzen du, zonen araberako kupoetan oinarritua. Horrela, auzoa hiru sektoretan banatzen da: iparraldean, erdialdean eta hegoaldean.
Pisu turistiko berriak jarri ahal izango dira?
Sistema berriak Erdi Aroko Hirigunerako eraikin osoetan 35 hotel-ostatu berri ezartzeko gehieneko muga ezartzen du. Hori da lehendik daudenei gehi dakiekeen gehieneko kopurua, pentsioen, ostatuen eta aterpetxeen zerbitzuak zenbatu gabe. Pisu turistikoei dagokienez, bertan ezingo dira etxebizitza berriak jarri, tentsionatutako eremu izendatuta baitago.
Hotel berriei dagokienez, gehieneko eta gutxieneko tarteak ezartzen ditu hiru sektoreetako bakoitzerako. Garcia Calvok azpimarratu duenez, banaketa sektorizatu horrekin "Erdi Aroko hirigunean bizitzeko ahalmena babestu nahi da, eta, aldi berean, malgutasun handiagoa eman, jarduera ekonomikoa hobetu eta hiriko leku enblematiko horren dinamizazioa bultzatu nahi da".
Zure interesekoa izan daiteke
Hondarribiko jaietan gertatutako hiru eraso matxista salatu ditu Udalak, eta bi gizon atxilotu dituzte
Udalak indarkeria matxistaren adierazpen guztiak "irmo" gaitzetsi ditu. Bestalde, Ertzaintzak 21 eta 42 urteko bi gizon atxilotu ditu, sexu erasoa eta emakumeen aurkako indarkeria leporatuta, hurrenez hurren. Halaber, hirugarren pertsona bat ikertzen ari dira.
Gizon bat atxilotu dute Berriozarren, labanak eskuan hartuta bikotekide ohiarekiko urruntze agindua urratzeagatik
Bikotekide ohiari eraso egiten saiatu ondoren, garaje bateko segurtasun kamerak kendu eta emakumearen ibilgailuaren gurpilak zulatu zituen.
Iaz baino sagar gutxiago bilduko dira aurten, baina indar handia dakarte sagardorako
Sagar uztaren aurkezpena egin dute Villabonako Otalarre sagastian; izan ere, lehortea dela eta ohi baino lehenago hasi dira batzen aurten sagarra. Unai Agirre Euskal Sagardoa Jatorri Deiturako koordinatzaileak adierazi duenez, iazkoarekin alderatuta, % 60 murriztu da bildutakoa. Guztira, milioi bat eta erdi kilo jasotzea aurreikusi dute. Usain eta gustu handia izango dutenez sagarrek, sagardoak alkohol gehiago izango du.
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak baliogabetu egin du euskal administrazioan euskararen erabilera arautzen duen dekretua
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak memoria ekonomikoan dauden gabeziengatik baliogabetu du Voxek errekurritu zuen araua.
Ehun bat ikuskapen egin dituzte uda honetan EAEko udalekuetan
Eusko Jaurlaritzak hiru ikuskatzaile-plaza sortu zituen, Bernedoko udalekuetan adingabeen sexu-askatasunaren aurkako ustezko delituak salatu ondoren.
Lukas Aguirreren hilketagatik zigor handiena duenak helegitea aurkeztu du, homizidio delitu gisa epaitu dadin
Defentsak Auzitegiari eskatu dio 20 urteko zigorra murriztu dezala, argudiatuz hilketa borroka batean jazo zela eta akusatuak politoxikomaniaren muturreko koadro bat zuela. Donostiako erdiguneko diskoteka baten kanpoaldean gertatu zen, 2022ko abenduaren 25eko goizaldean
Pisako emaitzak hobetzeko autoexijentzia eta Hezkuntza Sistemarekiko konfiantzaren alde egin du Pedrosak
Radio Euskadiko Boulevard saioan egin dioten elkarrizketan Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailburuak azaldu duenez, ikasleen irakurketa gaitasuna hobetzeko neurriak ezartzen ari dira ikastetxeetan, PISA txostenaren emaitza txarren ondorioz.
Nafarroako bizilagun bat identifikatu dute Internet bidez debekatutako armak saltzeagatik
Guardia Zibilak webgunea behin-behinean blokeatu du, eta titularra administrazio-zehapena jartzeko proposatu du.
Bonelli arranoa itzuli da: bi kume jaio dira eta itxaropena berpiztu da Nafarroan
Urteetan, Bonelli arranoa desagertzeko zorian egon da Araban eta Nafarroan. Ale berriak ekarri dituzte eta bertakoekin ugaldu dira. Kumeak izan dituzte, bi, Nafarroan: Ida eta Ondallu.