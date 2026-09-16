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Gasteizko Alde Zaharra birgaitzeko plan berriak 35 hotel jartzea baimenduko du

Alde Zaharraren 'Birgaitze Integraturako Plan Berezia' izeneko ituna adostu dute PSEk, EAJk eta PPk. Plan horren arabera, lekuz aldatuko diren tabernei lizentzia mantenduko zaie, eta eraikin osoetako 35 hotel, gehienez jota, jarri ahalko dira. 

vitoria gasteiz iturria: vitoria-gasteiz.org
Vitoria-Gasteizko Alde Zaharraren irudia. Argazkia: Gasteizko Udala

EITB

Azken eguneratzea

Gasteizko Alde Zaharreko 'Erdi Aroko Hirigunearen Birgaitze Integraturako Plan Berezi' berriak aukera emango du eraikin osoetan 35 hotel jartzeko. Gainera,  espazio faltagatik nahiz intsonorizazio arazoengatik lekuz aldatuko diren tabernentzako lizentzia mantentzea eta lonjak kaleko etxebizitza-tailer bihurtzea baimenduko du plan berri horrek. 

Horiek dira etorkizuneko hirigintza-dokumentuak jasotzen dituen berritasun nagusiak, Udal Gobernuak (PSE-EAJ) PPrekin lortutako itunaren ondoren, zeinak bermatzen baititu Alde Zaharreko BEPBren behin betiko onarpenerako behar diren botoak, "urte hau amaitu baino lehen".
  
Borja Rodriguez Hirigintza eta Etxebizitza zinegotziak eta Iñaki Garcia Calvo PPko udal bozeramaileak prentsaurrekoa eman dute asteazken honetan akordioaren nondik norakoak azaltzeko, hasierako proiektuari aurkeztutako 22 alegazioen ebazpenaren ondoren. Alegazio horietatik 13 onartu dira guztira edo partzialki, besteak beste, PPk aurkeztutako guztiak.
  
Berrikuntza nagusien artean, azpimarratzekoa da Erdi Aroko Hirigunean hotel berriak ezartzeko erregulazioan izandako aldaketa. Hasierako planteamenduaren arabera, hotel bat etxadi bakoitzeko, azken dokumentuak irizpide berri bat txertatzen du, zonen araberako kupoetan oinarritua. Horrela, auzoa hiru sektoretan banatzen da: iparraldean, erdialdean eta hegoaldean.

Pisu turistiko berriak jarri ahal izango dira?

Sistema berriak Erdi Aroko Hirigunerako eraikin osoetan 35 hotel-ostatu berri ezartzeko gehieneko muga ezartzen du. Hori da lehendik daudenei gehi dakiekeen gehieneko kopurua, pentsioen, ostatuen eta aterpetxeen zerbitzuak zenbatu gabe. Pisu turistikoei dagokienez, bertan ezingo dira etxebizitza berriak jarri, tentsionatutako eremu izendatuta baitago.

Hotel berriei dagokienez, gehieneko eta gutxieneko tarteak ezartzen ditu hiru sektoreetako bakoitzerako. Garcia Calvok azpimarratu duenez, banaketa sektorizatu horrekin "Erdi Aroko hirigunean bizitzeko ahalmena babestu nahi da, eta, aldi berean, malgutasun handiagoa eman, jarduera ekonomikoa hobetu eta hiriko leku enblematiko horren dinamizazioa bultzatu nahi da".

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Sagar uztaren aurkezpena egin dute Villabonako Otalarre sagastian; izan ere, lehortea dela eta ohi baino lehenago hasi dira batzen aurten sagarra. Unai Agirre Euskal Sagardoa Jatorri Deiturako koordinatzaileak adierazi duenez, iazkoarekin alderatuta, % 60 murriztu da bildutakoa. Guztira, milioi bat eta erdi kilo jasotzea aurreikusi dute. Usain eta gustu handia izango dutenez sagarrek, sagardoak alkohol gehiago izango du.

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