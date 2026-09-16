SAGAR-UZTA
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Iaz baino sagar gutxiago bilduko dira aurten, baina indar handia dakarte sagardorako

Iragarkia
18:00 - 20:00
Sagar uztaren aurkezpena egin dute Villabonako Otalarre sagastian

EITB

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Sagar uztaren aurkezpena egin dute Villabonako Otalarre sagastian; izan ere, lehortea dela eta ohi baino lehenago hasi dira batzen aurten sagarra. Unai Agirre Euskal Sagardoa Jatorri Deiturako koordinatzaileak adierazi duenez, iazkoarekin alderatuta, % 60 murriztu da bildutakoa. Guztira, milioi bat eta erdi kilo jasotzea aurreikusi dute. Usain eta gustu handia izango dutenez sagarrek, sagardoak alkohol gehiago izango du.

Sagardoa Euskal Autonomia Erkidegoa Gipuzkoa Gizartea

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