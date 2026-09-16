Eusko Jaurlaritza
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ehun bat ikuskapen egin dituzte uda honetan EAEko udalekuetan

Eusko Jaurlaritzak hiru ikuskatzaile-plaza sortu zituen, Bernedoko udalekuetan adingabeen sexu-askatasunaren aurkako ustezko delituak salatu ondoren.

Euskal Udalekuak

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako udalekuetako hiru ikuskatzaileek ehun ikuskapen inguru egin dituzte uda honetan Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Nerea Melgosa Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak azaldu duenez, kontrolak "oso zorrotzak" izan dira.

Melgosak Radio Vitorian egindako elkarrizketa batean eman ditu datu horiek, ekainaren amaieran Eusko Jaurlaritzak udalekuen ikuskapena indartzeko dekretua onartu ondoren.

Hiru ikuskatzaile-plaza

Dekretuaren ondorioz, udalekuetako ikuskaritzak egiteko hiru plaza espezifiko sortu ziren, eta aurten ehun ikuskapen inguru egin dira.

Gainera, araudi berriak ezartzen duenez, udalekuak antolatzen dituzten erakundeek erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu behar dute jarduerak egin aurretik. Aurten 350 aitorpen erregistratu dira guztira.

Neurria zenbait familiak Bernedoko (Araba) udalekuetan adingabeen sexu-askatasunaren aurkako ustezko delituengatik epaitegietan salaketak aurkeztu ondoren onartu zen. Sarrea Euskal Udaleku Elkarteak kudeatzen ditu horiek.

Melgosak euskal ereduaren alde egin du

Sailburuak "aisialdirako euskal eredua" defendatu du, eta, adierazi duenez, "interesa piztu du Europan". Ildo horretan, iaz Bernedon gertatutakoa "salbuespena" izan zela uste du.

Melgosaren ustez, "sektore jakin batzuek gertatutakoa baliatu eta manipulatu zuten, euskal aisialdi- eta astialdi-eredua zalantzan jartzeko".

Bestalde, Melgosak Bernedoko kasuaren ikerketa judiziala oso motel egiten ari dela kritikatu du. Aste honetan hasi dira kasuarekin lotutako begiraleei eta adingabeei deklarazioa hartzen, eta sailburuaren ustez, deklarazio horiek lehenago egin behar ziren.

Udako kanpamentuak Eusko Jaurlaritza Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

claudia tacoronteren ahizpa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bideo hunkigarria argitaratu du Lara Tacorontek, Mexikora ikastera joan eta hil duten gaztearen ahizpak

Lara Tacorontek, asteburuan Mexikon labankadaz hil zuten Claudiaren ahizpak, salatu duenez, inork ez zion bere familiari jakinarazi “duela oso gutxi” beste bi emakume hil zituztela unibertsitate berean, Moreloseko Autonomoan. "Zergatik ez du inork ezer egiten?", galdetu eta deitoratu du "gutako bakoitza, pertsona gisa, gizarte gisa, aldatzen ez garen arte, horrelakoek gertatzen jarraituko dute".

Gehiago ikusi
Publizitatea
X