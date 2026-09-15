Gasteizek gogortu egingo du animalien ordenantza: 200 euro pixa eta gorozkiak ez garbitzeagatik, nahitaezko asegurua eta 100.000 eurorainoko isunak
Ordenantzaren eguneraketak arau-hauste arinak gogortuko ditu: egun 750 eurotik beherakoak eta 3.000 eurora iritsiko dira orain. Berritasunen artean, animalien pixa urez garbitzeko betebeharra dago, eta hori ez betetzeak 200 euroko isuna izango du.
Gasteizko Udalak 100.000 euroraino handituko ditu animalien araudian aurreikusitako isunak, eta 200 euroko zigorra ezarriko du txakurren eta konpainiako beste animalia batzuen pixak ez garbitzeagatik, Udalak astearte honetan ohar baten bidez jakinarazi duenez.
Horiek dira Gasteizko animalien ordenantza berriaren berrikuntzetako batzuk. Ordenantza horrek 2013koa eguneratuko du, eta ostiral honetan, irailaren 18an, bozkatuko da, osoko bilkuran.
Ordenantza eguneratzeak arau-hauste arinak gogortuko ditu: gaur egun 750 eurotik beherakoak dira baina, hemendik aurrera, 3.000 eurora iritsiko dira. Berritasunen artean, animalien pixa urez garbitzeko betebeharra dago, eta hori ez betetzeak 200 euroko isuna izango du.
Era berean, isunaren zenbatekoa 90 eurotik 200 eurora igoko da animalien gorotzak bide publikoan ez jasotzeagatik, eta ezartzen du txakur guztiek erantzukizun zibileko asegurubat izan beharko dutela. Aseguru hori ez betetzea arau-hauste arintzat hartuko da, eta 501 euroko zehapena izango du.
Arau-hauste larriek 3.001 eurotik 10.000 eurora bitarteko isunak izango dituzte, gaur egun dagoen 1.500 euroko gehieneko isunaren aldean, eta jokabide hauek barne hartuko dituzte: animaliak etengabe lotuta izatea edo aireztapenik gabe aparkatuta dagoen ibilgailu batean uztea, haren ongizatea arriskuan jartzen duten baldintzetan.
Bestalde, arau-hauste oso larriek, animaliaren heriotza edo ondorio larri iraunkorrak eragin ditzaketenean, gehienez 3.000 euroko zehapena izatetik 10.001 eurotik 100.000 eurora arteko isuna izatera igaroko dira.
Ordenantza berriak animalien ongizatea indartzeko neurri berriak ere jaso ditu, hala nola katuak mikrotxiparen bidez identifikatzeko betebeharra eta sei hilabetetik gorakoak esterilizatzea.
Horrez gain, konpainiako animaliak ezin izango dira 24 ordu baino gehiagoz bakarrik utzi. Txakurren kasuan, 12 ordura murriztuko da bakarrik egoteko gehienezko epea. Amaitzeko, txakurrak mugikortasun pertsonaleko ibilgailuetara lotuta eramateko debeku berria jasoko du arautegiak.
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