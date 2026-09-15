El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aumentará hasta 100.000 euros las multas de la ordenanza animal y sancionará con 200 euros no limpiar los orines de los perros y otros animales de compañía, según ha informado el Consistorio este martes en un comunicado.

Son algunas de las novedades de la nueva ordenanza de animales de Vitoria-Gasteiz, que actualizará la de 2013, y que se votará en Pleno este viernes 18 de septiembre.

La actualización de la ordenanza endurecerá las infracciones leves, que actualmente no superan los 750 euros, llegando a alcanzar los 3.000 euros. Entre las novedades, incorpora la obligación de limpiar con agua los orines de los animales de compañía, cuyo incumplimiento se sancionará con 200 euros.

Asimismo, eleva de 90 a 200 euros la multa por no recoger los excrementos de los animales en la vía pública y establece que todos los perros deberán disponer de un seguro de responsabilidad civil, cuyo incumplimiento será considerado una infracción leve y estará sancionado con 501 euros.

Las infracciones graves tendrán multas de 3.001 a 10.000 euros, frente al máximo actual de 1.500 euros, e incluirán conductas como mantener permanentemente atado a un animal o dejarlo en un vehículo estacionado sin ventilación en condiciones que comprometan su bienestar.

Por su parte, las infracciones muy graves, cuando puedan provocar la muerte del animal o causarle secuelas graves permanentes, pasarán de estar sancionadas con un máximo de 3.000 euros a multas de 10.001 a 100.000 euros.

La nueva ordenanza también ha incorporado nuevas medidas orientadas a reforzar el bienestar animal, como la obligatoriedad de identificar mediante microchip a los gatos y la esterilización de aquellos mayores de seis meses.

Además, ha añadido, la prohibición de dejar a los animales de compañía solos durante más de 24 horas, plazo que se reduce a 12 horas en el caso de los perros, y la prohibición de llevar a los perros atados a vehículos de movilidad personal.

Tras su aprobación en comisión, la ordenanza se someterá a aprobación inicial en pleno el viernes próximo. A partir de ese momento, se abrirá un periodo de exposición pública para que la ciudadanía pueda consultar el texto y presentar las alegaciones que considere oportunas, con el objetivo de que la norma quede aprobada de forma definitiva a comienzos de 2027.