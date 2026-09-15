¿Residencia o piso compartido? Las residencias universitarias ganan terreno ante el encarecimiento del alquiler

Sobre las 20:30 horas de ayer se declaró un incendio en Derio, muy cerca del aeropuerto de Loiu. El fuego se originó en una zona boscosa del barrio de San Isidro, en el monte Aiartza, y no ha afectado al funcionamiento del aeropuerto, ni a ninguna vivienda, aunque dos vecinos de caseríos de la zona fueron evacuados de forma preventiva. Los bomberos han trabajado en la zona durante toda la noche para lograr apagar totalmente las llamas hacia las 05:30.