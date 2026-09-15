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¿Residencia o piso compartido? Las residencias universitarias ganan terreno ante el encarecimiento del alquiler

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Euskaraz irakurri: Ikasle-egoitza ala partekatutako pisua? Unibertsitateetako egoitzen eskariak gora, alokairuen garestitzeagatik

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Encontrar un piso compartido se complica y la diferencia de precio con una residencia se reduce. Algunas ya rozan el 100% de ocupación: comodidad, servicios y habitaciones individuales atraen cada vez a más estudiantes.

Universidad de Mondragón Universidad de Deusto Universidad Pública de Navarra UPV-EHU Vivienda Sociedad

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Apagado el incendio declarado en Derio, muy cerca del aeropuerto de Loiu

Sobre las 20:30 horas de ayer se declaró un incendio en Derio, muy cerca del aeropuerto de Loiu. El fuego se originó en una zona boscosa del barrio de San Isidro, en el monte Aiartza, y no ha afectado al funcionamiento del aeropuerto, ni a ninguna vivienda, aunque dos vecinos de caseríos de la zona fueron evacuados de forma preventiva. Los bomberos han trabajado en la zona durante toda la noche para lograr apagar totalmente las llamas hacia las 05:30.

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