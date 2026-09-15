¿Residencia o piso compartido? Las residencias universitarias ganan terreno ante el encarecimiento del alquiler
Encontrar un piso compartido se complica y la diferencia de precio con una residencia se reduce. Algunas ya rozan el 100% de ocupación: comodidad, servicios y habitaciones individuales atraen cada vez a más estudiantes.
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Apagado el incendio declarado en Derio, muy cerca del aeropuerto de Loiu
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Los líderes de las principales empresas de desarrollo de inteligencia artificial han pedido en las últimas semanas que se le ponga freno, aludiendo a que existe la posibilidad de que se pierda el control del ser humano. ¿Es posible limitar su desarrollo? ¿Por qué expresan ahora ese miedo? Hemos aclarado estas dudas con varios expertos.
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Olarizu despide el verano con música, alubias y productos de la tierra
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