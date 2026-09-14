INTELIGENCIA ARTIFICIAL
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¿Es posible detener el desarrollo de la inteligencia artificial?

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Inteligencia artificial
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Posible al da adimen artifizialaren garapena gelditzea?

EITB

Última actualización

Los líderes de las principales empresas de desarrollo de inteligencia artificial han pedido en las últimas semanas que se le ponga freno, aludiendo a que existe la posibilidad de que se pierda el control del ser humano. ¿Es posible limitar su desarrollo? ¿Por qué expresan ahora ese miedo? Hemos aclarado estas dudas con varios expertos.

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