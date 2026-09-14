EHU cree que el lehendakari "no pone en valor lo suficiente la universidad pública" tras no asistir al acto de apertura del curso

En los montes de Markina-Xemein circula una camioneta de la Segunda Guerra Mundial. Su propietario, Abel Ibarluzea, la utiliza para transportar madera y otros tabajos del caserío. Hubo una época en la que en Euskal Herria era frecuente ver estos vehículos de guerra del ejército estadounidense. Hoy en día esta la de Abel es una de las pocas que quedan.