2026-2027
EHU cree que el lehendakari "no pone en valor lo suficiente la universidad pública" tras no asistir al acto de apertura del curso
Así lo ha asegurado la vicerrectora del Campus de Araba en una entrevista en Radio Vitoria, en referencia a la decisión del lehendakari Imanol Pradales de rotar entre Mondragon, Deusto y EHU su presencia en los actos de apertura del curso.
Te puede interesar
La Ertzaintza investiga a una mujer por intentar secuestrar a un menor de edad en Bilbao
Un menor de edad jugaba en el exterior de un restaurante del barrio Miribilla con unos amigos cuando una mujer que estaba sentada en un banco se le acercó y haciéndose pasar por un familiar agarró al menor del brazo y trató de llevárselo.
El número de muertes casi duplica al de nacimientos en la CAV
El número de defunciones fue de 6253 en el primer trimestre del año, 0,8 % menos que el año anterior, y 3008 más que los nacimientos en el mismo periodo.
Abogados Cristianos pide tres años de cárcel para los 15 investigados del caso Bernedo
El Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria-Gasteiz toma hoy declaración a los 15 investigados. En este contexto ha realizado el anuncio la fundación que ejerce como acusación popular. Por su parte, los responsables de Euskal Udalekuak han señalado que no informarán sobre el proceso con el fin de salvaguardar los derechos de los menores.
La FP vasca inicia el curso con casi 8000 plazas más y dos nuevos dobles grados
Se han ofertado casi 75 000 plazas y, de momento, se han inscrito algo más de 51 000 personas (el plazo de matriculación estará abierto hasta el 16 de octubre). En la apertura oficial del curso, el lehendakari ha destacado que la FP actual está en la 'Champions League', y ha pedido "corresponsabilidad, autocrítica y autoestima" para mejorar el sistema educativo vasco.
China rechaza la confrontación en torno a la IA y defiende una tecnología "orientada al bien"
Pekín reclama una gobernanza global de la inteligencia artificial abierta e inclusiva y advierte de que las narrativas de amenaza y la competencia "malintencionada" obstaculizan su regulación.
El verano se resiste: el calor apretará hoy con más de 30 grados antes de un brusco cambio otoñal
En varios puntos de Navarra, como Pamplona y la Ribera, los termómetros alcanzarán hoy los 35 grados y mañana martes se mantendrá el ambiente cálido antes de un giro radical a mediados de semana, con temperaturas que el miércoles descenderán de forma notable.
Del Desembarco de Normandía a Markina: Abel tiene una camioneta GMC que se usó en la Segunda Guerra Mundial
En los montes de Markina-Xemein circula una camioneta de la Segunda Guerra Mundial. Su propietario, Abel Ibarluzea, la utiliza para transportar madera y otros tabajos del caserío. Hubo una época en la que en Euskal Herria era frecuente ver estos vehículos de guerra del ejército estadounidense. Hoy en día esta la de Abel es una de las pocas que quedan.
Muere un hombre en un accidente de tráfico en una estación de servicio de la AP-8 en Oiartzun
El hombre, de 61 años, sufrió un accidente el domingo por la noche con su furgoneta en el interior de una estación de servicio.
Pensionistas de Hego Euskal Herria podrán reservar desde hoy sus viajes del Imserso
La comercialización de los viajes comenzará primero (hoy, lunes, 14) en la Comunidad Foral, y dos días después, será el turno de Euskadi. Se ofertarán casi 900 000 plazas para turismo de costa peninsular, costa insular y viajes de escapada.