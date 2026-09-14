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2026-2027

EHU cree que el lehendakari "no pone en valor lo suficiente la universidad pública" tras no asistir al acto de apertura del curso

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: EHUk uste du lehendakariak ez diola "behar besteko balioa ematen unibertsitate publikoari", ikasturteari hasiera emateko ekitaldira joan ez delako

EITB

Última actualización

Así lo ha asegurado la vicerrectora del Campus de Araba en una entrevista en Radio Vitoria, en referencia a la decisión del lehendakari Imanol Pradales de rotar entre Mondragon, Deusto y EHU su presencia en los actos de apertura del curso.

UPV-EHU Imanol Pradales Sociedad

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