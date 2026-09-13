TEMPORADA 2026-2027
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Pensionistas de Hego Euskal Herria podrán reservar desde este lunes sus viajes del Imserso

La comercialización de los viajes comenzará primero (el lunes, 14) en la Comunidad Foral, y dos días después, será el turno de Euskadi. Se ofertarán casi 900 000 plazas para turismo de costa peninsular, costa insular y viajes de escapada.
(Foto de ARCHIVO) (Foto de ARCHIVO) Termalismo del Imserso REMITIDA / HANDOUT por CEDIDA/IMSERSO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 17/5/2019
Varios pensionistas disfrutando de un viaje. Foto de archivo: Europa Press/Imserso
Euskaraz irakurri: 2026ko Imsersoren bidaiak Nafarroan eta EAEn, erreserbak irailaren 14tik eta 16tik aurrera

EITB

Última actualización

Este lunes (09:00 horas) arranca la comercialización de los viajes del Imserso de la temporada 2026-2027. Las reservas se abrirán primero —el lunes, 14 de septiembre— para las casi 79 000 pensionistas acreditadas en Navarra, y dos días después —el miércoles, día 16— para las 300 000 de Euskadi

Como en años anteriores, las personas usuarias preferentes —se establece un baremo por puntos y se obtiene mayor puntuación si se cuenta con renta baja, mayor edad o no haber participado anteriormente, entre otras—tendrán prioridad a la hora de elegir las 879 213 plazas que ofertarán esta temporada

Al igual que el año pasado, se han reservado algo más de 7400 plazas a 50 euros (sin importar destino) destinadas a pensionistas de menos recursos. Asimismo, se ha guardado un porcentaje de plazas para que aquellas personas usuarias que quieran viajar con sus animales de compañía. 

De las casi 900 000 plazas ofertadas, la mitad corresponde a destinos de costa peninsular; casi un 26 %, a las islas, y el 23,9 % restante a turismo de escapada. Se incluyen en esta última categoría los circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y viajes a Ceuta, Melilla y destinos europeos. Los primeros viajes de la temporada se realizarán a partir del 1 de octubre, con Oropesa como primer destino.

Los viajes podrán reservarse online en las páginas web de Turismo Social y Mundicolor —introduciendo DNI y la clave de acreditación recibida— así como en las agencias de viajes autorizadas presentando únicamente el DNI.

Tercera edad Viajes Comunidad Autonóma Vasca Navarra Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Elon Musk coincide con sus rivales Anthropic y OpenAI en desacelerar la IA

Dario Amodei de Anthropic pidió el viernes desacelerar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) por los riesgos de seguridad que representa, una petición que ha sido respaldada por sus competidores, Sam Altman de OpenAI e incluso Musk, creador de xAI. Los líderes de OpenAI y Anthropic han anunciado que permitirán que evaluadores independientes auditen sus sistemas, algo que Musk no ha concretado.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Una manifestación previa al concierto de Silvio Rodríguez denuncia en Bilbao el "asedio" de EE. UU. a Cuba

Los participantes en la marcha, que han portado banderas cubanas y de otros pueblos "en resistencia", han censurado "la inacción de la mayoría de gobiernos ante una violación masiva de derechos humanos que es condenada, cada año, en Naciones Unidas". La manifestación ha servido también para apoyar la campaña solidaria "Argia eta Indarra Kubarentzat. Contra el Bloqueo, Energía para Cuba", que recauda fondos para instalaciones de energía solar con destino a centros hospitalarios de la isla.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Oihane Mateos Oria, compañera y amiga recientemente fallecida, es recordada por Dani Álvarez en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz

Estas últimas semanas han sido duras tanto para Orain como para todo el equipo de Informativos de EITB. Como ha dicho nuestro compañero Dani Álvarez en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz esta tarde, Oihane Mateos Oria "se ha ido demasiado pronto por una injusticia de la vida, pero su sonrisa, su energía, su electricidad y su pasión por el trabajo perdurarán". Aquí las palabras íntegras de Dani antes de entregar uno de los premios.

Cargar más
Publicidad
X