Este lunes (09:00 horas) arranca la comercialización de los viajes del Imserso de la temporada 2026-2027. Las reservas se abrirán primero —el lunes, 14 de septiembre— para las casi 79 000 pensionistas acreditadas en Navarra, y dos días después —el miércoles, día 16— para las 300 000 de Euskadi.

Como en años anteriores, las personas usuarias preferentes —se establece un baremo por puntos y se obtiene mayor puntuación si se cuenta con renta baja, mayor edad o no haber participado anteriormente, entre otras—tendrán prioridad a la hora de elegir las 879 213 plazas que ofertarán esta temporada.

Al igual que el año pasado, se han reservado algo más de 7400 plazas a 50 euros (sin importar destino) destinadas a pensionistas de menos recursos. Asimismo, se ha guardado un porcentaje de plazas para que aquellas personas usuarias que quieran viajar con sus animales de compañía.

De las casi 900 000 plazas ofertadas, la mitad corresponde a destinos de costa peninsular; casi un 26 %, a las islas, y el 23,9 % restante a turismo de escapada. Se incluyen en esta última categoría los circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y viajes a Ceuta, Melilla y destinos europeos. Los primeros viajes de la temporada se realizarán a partir del 1 de octubre, con Oropesa como primer destino.

Los viajes podrán reservarse online en las páginas web de Turismo Social y Mundicolor —introduciendo DNI y la clave de acreditación recibida— así como en las agencias de viajes autorizadas presentando únicamente el DNI.

