Trasladan a más de 860 migrantes de Ceuta a nueva instalación temporal acondicionada
Un total de 864 migrantes que permanecían en situación de calle en las inmediaciones del embolsamiento de Loma Colmenar han sido trasladados este domingo a un nuevo recurso temporal de acogida habilitado en el barrio de Los Rosales, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El departamento que dirige Elma Saiz ha precisado que el traslado se ha desarrollado de forma voluntaria y sin incidentes, con la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Las personas trasladadas han sido alojadas en una instalación temporal ubicada en una parcela de Los Rosales propiedad de SEPES y cedida por el Ministerio de Vivienda, dentro de las medidas impulsadas por el Ejecutivo para ampliar la capacidad de acogida en la ciudad autónoma. Migraciones ha avanzado además que trabaja para habilitar un nuevo espacio destinado a más de 300 mujeres acompañadas de menores, que previsiblemente se ubicará en la explanada de la mezquita de Sidi Embarek.
Con la apertura del recurso de Los Rosales, el Gobierno sitúa en torno a 4300 las plazas temporales disponibles actualmente en Ceuta para atender a los migrantes llegados a la ciudad durante las últimas semanas. El Ejecutivo prevé seguir incrementando esta capacidad hasta superar las 6000 plazas en los próximos días, con el objetivo de reducir la presencia de personas alojadas en espacios públicos y garantizar su atención en instalaciones habilitadas para ello.
Según ha explicado el Ministerio, estos recursos permiten además avanzar en los procesos de identificación y tramitación individual de los expedientes de cada migrante, con el fin de determinar las medidas que correspondan en cada caso conforme a la normativa vigente.
La actuación desarrollada este domingo se enmarca en el plan extraordinario puesto en marcha por el Gobierno para ampliar de forma urgente la red de acogida en Ceuta y trasladar progresivamente a los migrantes que permanecen en asentamientos o zonas improvisadas de la ciudad.
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