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Fallece un motorista de 54 años en un accidente en Vitoria-Gasteiz

El accidente ha ocurrido en el tramo que va de la AP-1 a la N-622 en la capital alavesa. Los servicios de emergencia han intentado reanimar a la víctima pero no lo han conseguido.
(Foto de ARCHIVO) Vehículo de la Ertzaintza EUROPA PRESS 16/6/2025
Euskaraz irakurri: 54 urteko motorzale bat hil da Gasteizen izandako istripu batean

EITB

Última actualización

Un hombre de 54 años ha fallecido en un accidente de motocicleta ocurrido este sábado a las 12:40 horas en el tramo desde la AP-1 hacia la N-622 en Vitoria-Gasteiz., según ha informado el departamento de Seguridad. 

Los servicios de emergencia que han acudido al lugar, tras recibir el aviso, han procedido al intento de reanimación del hombre que se encontraba gravemente herido. Finamente, no han podido hacer nada y han confirmado el fallecimiento de la víctima.

La Unidad de Tráfico de Araba de la Ertzaintza investiga las causas del accidente.

Araba-Álava Accidentes de Tráfico Sociedad

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