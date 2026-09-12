Fallece un motorista de 54 años en un accidente en Vitoria-Gasteiz
Un hombre de 54 años ha fallecido en un accidente de motocicleta ocurrido este sábado a las 12:40 horas en el tramo desde la AP-1 hacia la N-622 en Vitoria-Gasteiz., según ha informado el departamento de Seguridad.
Los servicios de emergencia que han acudido al lugar, tras recibir el aviso, han procedido al intento de reanimación del hombre que se encontraba gravemente herido. Finamente, no han podido hacer nada y han confirmado el fallecimiento de la víctima.
La Unidad de Tráfico de Araba de la Ertzaintza investiga las causas del accidente.
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