Miren Elgarresta, directora de Emakunde: "Cuanto más trabajo de sensibilización hacemos, más casos de delitos contra la libertad sexual salen a la superficie"

En declaraciones a Euskadi Irratia, la directora del Instituto Vasco de la Mujer, Miren Elgarresta, ha explicado que el número de denuncias por violencia de género o contra la libertad sexual en Euskadi mantiene una tendencia ascendente. Según ha señalado, este incremento se debe, en parte, al trabajo de sensibilización y a la puesta a disposición de las víctimas de más recursos y servicios, que les ofrecen una mayor protección y les animan a denunciar.