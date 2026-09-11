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Miren Elgarresta, directora de Emakunde: "Cuanto más trabajo de sensibilización hacemos, más casos de delitos contra la libertad sexual salen a la superficie"

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Euskaraz irakurri: Miren Elgarresta, Emakundeko zuzendaria: "Zenbat eta sentsibilizazio lan gehiago egin, orduan eta kasu gehiago azaleratzen dira"

EITB

Última actualización

En declaraciones a Euskadi Irratia, la directora del Instituto Vasco de la Mujer, Miren Elgarresta, ha explicado que el número de denuncias por violencia de género o contra la libertad sexual en Euskadi mantiene una tendencia ascendente. Según ha señalado, este incremento se debe, en parte, al trabajo de sensibilización y a la puesta a disposición de las víctimas de más recursos y servicios, que les ofrecen una mayor protección y les animan a denunciar.

Emakunde Violencia machista Sociedad

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