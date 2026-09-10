La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha anunciado este jueves que la Comunidad foral acogerá a cinco niñas migrantes llegadas a Ceuta, mientras ha asegurado que la acción del Gobierno central en las primeras horas de la llegada de migrantes "debió ser más ágil".



Chivite ha respondido así a las preguntas de máxima actualidad del primer pleno de control al Ejecutivo del nuevo curso político que se celebra este jueves en el Parlamento foral, donde Ceuta ha centrado las primeras preguntas de los grupos EH Bildu y UPN.



La presidenta ha explicado que la manera de "entender la política" de su Gobierno es "dar cobertura" a estas personas llegadas a Ceuta. "Este gobierno ayuda a Ceuta, no como otros que prefieren incumplir con sus obligaciones. Poco ruido y muchos hechos. Este Gobierno se ha movido de forma solidaria, como con los incendios. Siempre estamos para quien nos necesite, aunque está más de moda el 'sálvese quien pueda'", ha manifestado.