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Será noticia: EITB Data sobre salud mental, ronda de reuniones del lehendakari y resultados Informe PISA

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
DEPRESIOA depresión pexels.com

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 9 de septiembre de 2026:

-EITB Data sobre salud mental: el informe EITB Data sobre salud mental pone de manifiesto que ha aumentado en los últimos años el número de personas que sufren o han sufrido ansiedad y/o depresión, aunque el tema ha dejado de ser tabú.

-Ronda de reuniones del lehendakari: Imanol Pradales continúa con su ronda con agentes políticos y sociales, y recibe hoy en Lehendakaritza a Eneko Andueza (PSE), Pello Otxandiano (EH Bildu) y Joseba Díez Antxustegi (PNV).

-Resultados Informe PISA: el último informe, publicado este martes por la OCDE, ha puesto de manifiesto el retroceso generalizado tanto en el conjunto del Estado español como en Hegoalde.

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