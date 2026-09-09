Será noticia: EITB Data sobre salud mental, ronda de reuniones del lehendakari y resultados Informe PISA
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 9 de septiembre de 2026:
-EITB Data sobre salud mental: el informe EITB Data sobre salud mental pone de manifiesto que ha aumentado en los últimos años el número de personas que sufren o han sufrido ansiedad y/o depresión, aunque el tema ha dejado de ser tabú.
-Ronda de reuniones del lehendakari: Imanol Pradales continúa con su ronda con agentes políticos y sociales, y recibe hoy en Lehendakaritza a Eneko Andueza (PSE), Pello Otxandiano (EH Bildu) y Joseba Díez Antxustegi (PNV).
-Resultados Informe PISA: el último informe, publicado este martes por la OCDE, ha puesto de manifiesto el retroceso generalizado tanto en el conjunto del Estado español como en Hegoalde.
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Más de la mitad de los mayores de 75 años sufre ansiedad y estrés, pero el mayor incremento se da entre los jóvenes
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