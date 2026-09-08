Informe PISA 2025
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¿Cómo se sitúan Euskadi y Navarra frente al resto del mundo en el informe PISA?

El último informe, publicado este martes por la OCDE, ha puesto de manifiesto el retroceso generalizado tanto en el conjunto del Estado español como en Hegoalde.
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El informe PISA 2025, publicado este martes por la OCDE, ha puesto de manifiesto el retroceso generalizado tanto en el conjunto del Estado español como en Hegoalde. Euskadi y Navarra se han desplomado especialmente en lectura, y únicamente han logrado mantenerse por encima de la media del Estado en matemáticas, pese a que han bajado 22 y 30 puntos respectivamente frente al anterior informe del 2022.

El Estado español, por debajo de la OCDE en todo

La evolución de la última década deja una imagen clara: el Estado lleva 10 años alejándose del promedio de los 35 países que conforman la OCDE. Sin embargo, la caída más brusca ha llegado este último año. El Estado español ha obtenido 477 puntos en ciencias, 451 en lectura y 457 en matemáticas, frente a los 493, 496 y 486 puntos con los que arrancó la serie en 2015.

La media estatal se sitúa en la zona media-baja del conjunto de la OCDE, lejos de los países asiáticos que encabezan el ranking, y también por detrás de referencias europeas como Irlanda, Finlandia o Reino Unido, pero por encima de países como Chile, Islandia o Grecia. 

¿Y qué pasa en Hegoalde?

Dentro del conjunto del Estado, Euskadi se ha llevado un gran batacazo, siguiendo la línea con tres caídas consecutivas desde 2018 y logrando su peor marca histórica: 21 puntos menos en ciencias respecto a la edición anterior; 47 puntos menos en lectura; y los 22 puntos menos en matemáticas.

Navarra también ha sufrido un retroceso considerable. En 2022 superaba la media española en las tres competencias; en 2025, solo lo ha hecho en matemáticas, y por un margen mínimo (+5 puntos).  Ha perdido 17 puntos en ciencias respecto a hace 3 años; 37 puntos en lectura, y 30 puntos en matemáticas. 

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