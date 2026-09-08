¿Cómo se sitúan Euskadi y Navarra frente al resto del mundo en el informe PISA?

El informe PISA 2025, publicado este martes por la OCDE, ha puesto de manifiesto el retroceso generalizado tanto en el conjunto del Estado español como en Hegoalde. Euskadi y Navarra se han desplomado especialmente en lectura, y únicamente han logrado mantenerse por encima de la media del Estado en matemáticas, pese a que han bajado 22 y 30 puntos respectivamente frente al anterior informe del 2022.