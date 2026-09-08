Hondarribia celebra un Alarde marcado por 30 años de división
Hondarribia celebra hoy su día grande con motivo del Alarde. La jornada volverá a estar marcada por las diferentes formas de entender la participación de las mujeres en el desfile y por una división que se mantiene desde hace tres décadas.
A diferencia de Irun, en Hondarribia no hay dos desfiles paralelos, sino un Alarde tradicional y la compañía Jaizkibel, que lleva años reivindicando su incorporación al desfile y la participación de las mujeres como soldados.
El Alarde tradicional, de organización privada, partirá a las 08:55 horas desde la campa de Gernikako Arbola y recorrerá las calles de Hondarribia. Está formado por 20 compañías integradas por hombres soldados y una mujer cantinera en cada una de ellas.
Por su parte, Jaizkibel cumple este año 30 años de lucha por un Alarde igualitario. La compañía recogerá a su cantinera y se dirigirá posteriormente a la campa de Gernikako Arbola. Desde allí, a las 07:55 horas, iniciará su recorrido hacia la calle Mayor de la Parte Vieja.
30 años de reivindicación
La compañía Jaizkibel nació hace tres décadas con el objetivo de defender un modelo de Alarde en el que las mujeres puedan participar también como soldados. Tres décadas después, la reivindicación continúa sin que se vislumbre una solución al conflicto.
Como novedad este año, Jaizkibel ha dado libertad a sus integrantes para desfilar con la indumentaria de la compañía con la que se sienten vinculados, como forma de defender que los colores y símbolos de las compañías son patrimonio de todas y todos.
Llamamiento al respeto y la convivencia
La directora de Emakunde, Miren Elgarresta, ha pedido que la jornada se desarrolle en un ambiente de respeto y convivencia. Asimismo, ha animado a las instituciones y autoridades a promover el diálogo entre las diferentes partes para avanzar en la igualdad efectiva.
Durante la mañana, las calles de Hondarribia estarán llenas de público para seguir los diferentes momentos de la fiesta. Jaizkibel ha sido la primera en realizar su recorrido, a partir de las 07:55 horas, mientras que el Alarde tradicional comenzará una hora después, a las 08:55.
Los desfiles se repetirán por la tarde
La división en torno al Alarde volverá a hacerse visible por la tarde. Jaizkibel desfilará a las 17:00 horas, mientras que el Alarde tradicional lo hará a las 17:30.
Así, Hondarribia volverá a celebrar su día grande con dos formas diferenciadas de entender el Alarde y con una reivindicación que, 30 años después del nacimiento de Jaizkibel, continúa sin una solución consensuada.
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