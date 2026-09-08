Hondarribia celebra un Alarde marcado por 30 años de división

Hondarribia celebra hoy su día grande con motivo del Alarde. La jornada volverá a estar marcada por las diferentes formas de entender la participación de las mujeres en el desfile y por una división que se mantiene desde hace tres décadas.

A diferencia de Irun, en Hondarribia no hay dos desfiles paralelos, sino un Alarde tradicional y la compañía Jaizkibel, que lleva años reivindicando su incorporación al desfile y la participación de las mujeres como soldados.

El Alarde tradicional, de organización privada, partirá a las 08:55 horas desde la campa de Gernikako Arbola y recorrerá las calles de Hondarribia. Está formado por 20 compañías integradas por hombres soldados y una mujer cantinera en cada una de ellas.

Por su parte, Jaizkibel cumple este año 30 años de lucha por un Alarde igualitario. La compañía recogerá a su cantinera y se dirigirá posteriormente a la campa de Gernikako Arbola. Desde allí, a las 07:55 horas, iniciará su recorrido hacia la calle Mayor de la Parte Vieja.