ASESINATO EN AZPEITIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El detenido por el homicidio de un taxista en Azpeitia, a disposición judicial

El hombre de 43 años se entregó la madrugada del sábado en la comisaría de Ondarroa, y ha permanecido en dependencias policiales desde entonces. En el momento de su detención, el varón portaba un arma, aunque se desconoce si es la utilizada en el homicidio.
SAN SEBASTIÁN, 02/09/2026.- Agentes de la ertxaintxa investigan este miércoles una lonja perteneciente a la familia del presunto asesino del taxista que falleció anoche en Azpeitia. EFE/Juan Herrero
Un coche de la Ertzaintza en la zona que ocurrió el homicido. Foto: EFE

Agencias | EITB

Última actualización

El presunto autor de la muerte de un taxista asesinado a tiros el pasado martes en Azpeitia (Gipuzkoa) ha sido puesto este lunes a disposición judicial, ha informado el Departamento de Seguridad.

Según esta fuente, el hombre de 43 años, que se entregó la madrugada del pasado sábado en la comisaría de Ondarroa (Bizkaia) y al que le fue incautada un arma corta de fuego, ha sido conducido ante el juez esta misma mañana, tras pasar el fin de semana en dependencias policiales.

El fallecido, de 31 años, fue tiroteado sobre las 20:15 horas del pasado martes en la avenida Artzubia de Azpeitia, después de que un hombre le disparara en varias ocasiones con un arma corta de fuego.

El asaltante, que ha resultado tener antecedentes por venta de drogas, huyó después del lugar en un vehículo y, tras una intensa búsqueda policial, se entregó el pasado sábado.

Azpeitia Delitos Ertzaintza Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X