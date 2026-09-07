El detenido por el homicidio de un taxista en Azpeitia, a disposición judicial
El presunto autor de la muerte de un taxista asesinado a tiros el pasado martes en Azpeitia (Gipuzkoa) ha sido puesto este lunes a disposición judicial, ha informado el Departamento de Seguridad.
Según esta fuente, el hombre de 43 años, que se entregó la madrugada del pasado sábado en la comisaría de Ondarroa (Bizkaia) y al que le fue incautada un arma corta de fuego, ha sido conducido ante el juez esta misma mañana, tras pasar el fin de semana en dependencias policiales.
El fallecido, de 31 años, fue tiroteado sobre las 20:15 horas del pasado martes en la avenida Artzubia de Azpeitia, después de que un hombre le disparara en varias ocasiones con un arma corta de fuego.
El asaltante, que ha resultado tener antecedentes por venta de drogas, huyó después del lugar en un vehículo y, tras una intensa búsqueda policial, se entregó el pasado sábado.
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