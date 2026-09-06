Colaboradores de la Freedom Flotilla en Bilbao piden que Palestina "vuelva a estar en el foco"
Colaboradores de la Freedom Flotilla han reclamado que Palestina "vuelva a estar en el foco" con motivo de la presencia en Bilbao de uno de los barcos de la 'Flotilla de la Libertad-Freedom Flotilla', que permanece en Euskadi desde este pasado sábado y tiene previsto continuar su ruta hacia Gaza tras haber viajado desde el norte de Europa.
Ana Cascón, como representante, ha explicado que la iniciativa pretende realizar "una labor de concienciación", especialmente a los que no son activistas "para que vuelva a estar Palestina en el foco, que está muy desenfocada con tantas historias que hay en el mundo".
El barco, que recaló este sábado, permanecerá en Bilbao junto al Itsasmuseum hasta el martes, cuando partirá hacia Vigo y posteriormente continuará por distintos puntos del Mediterráneo con destino a Gaza.
Cascón ha señalado que durante estos días se han programado distintas actividades para acompañar la estancia del barco. Para este lunes se ha organizado una rueda de prensa a las 11:00 horas, mientras que el martes, antes de la partida, un grupo de activistas acompañará al barco hasta Portugalete a bordo de otra embarcación.
La colaboradora ha valorado como "muy buena" la acogida recibida en Bilbao, aunque ha reconocido que les habría gustado que fuera "más mayoritaria". Ha destacado la presencia de personas que recibieron a la embarcación tanto en Portugalete como en Bilbao así como una marcha de ciclistas que acompañó al barco por las dos orillas hasta su llegada a Bilbao. El recibimiento incluyó asimismo un aurresku, una danza palestina y unos versos del bertsolari Amets Arzalluz.
Cascón ha considerado que, pese a las dificultades del amarre, que provocaron que algunas personas abandonaran el lugar, finalmente fue "un recibimiento bonito" y "bastante" concurrido.
La Freedom Flotilla tiene como objetivo denunciar "el genocidio, la ocupación y la limpieza étnica en Gaza y Palestina".
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